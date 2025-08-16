Safran Ekimine Başlandı - Son Dakika
Safran Ekimine Başlandı

Safran Ekimine Başlandı
16.08.2025 16:05
Safranbolu'da 150 bin safran soğanı ekimi yapıldı, safran dünyanın en pahalı baharatı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "dünyanın en pahalı baharatı" olarak bilinen ve kilosu yarım milyon olan safranın soğanlarının ekimi başladı.

Safranbolu'nun Gayza köyü Safranova bahçesinde gerçekleştirilen ekim çalışmaları kapsamında 150 bin safran soğanı toprakla buluşturuldu. Yaklaşık 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan ve Osmanlı döneminde de önemini koruyan safran, "milli bitki" unvanıyla geçtiğimiz yıllarda Avrupa Birliği Komisyonu tarafından geçen yıl coğrafi işaretle tescillenmişti.

Ekim ve kasım aylarında boyu 15-30 santimetreye ulaştığında hasadı yapılan safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabiliyor. 80 bin çiçekten sadece 500 gram elde edilebilen safran, kilogram başına 450 bin liralık fiyatıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılıyor.

Safran ekim programına katılan Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranova bahçesinin 15 dekarlık bölümünde safran bitkisi, geri kalan yaklaşık 35 dekarında ise lavanta üretimi yapıldığını belirtti.

"Bu alan yalnızca farklı türde bitkilerin üretimine yönelik bir alan değil" diyen Baskın, "Aynı zamanda eko turizmin canlandırılması, demonstrasyon alanı olarak kullanılması, safran ve lavanta gibi nitelikli bitkilerin üretim süreçlerini merak eden turistlere gösterilmesi ve görsel bir şölen sunulması açısından da büyük önem taşıyor" ifadelerine yer verdi.

Baskın, ilçeye adını veren safranın üretiminin genişletilerek yaygınlaştırılmasının geleceğe yönelik stratejik bir hamle niteliği taşıdığını söyledi.

Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, Safranova'da yaklaşık 1.5 ton safran soğanının dikiminin yapıldığını ifade ederek, bu yıl 2.5 kilo ürün beklediklerini aktardı.

Safranova projesinin temelinin yaklaşık 5 yıl önce atıldığını kaydeden Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal da "Safranbolu için büyük bir kazanım olan Safranova, ürünlerin yetişmesi, kadın istihdamı ve genel istihdama katkı sağlaması açısından önem taşıyor. Araştırmalarıma göre, dünyada safran gibi soğanlı bitkilerin üretimi birçok ülkede yapılıyor. Ancak bir ticaret odasının, üstelik ilçe bazında, 50-60 dönüme sahip safran ve tarım atölyesi bulunması çok nadir bir durum. Bu nedenle gurur duyuyoruz" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

15:26
