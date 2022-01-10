Üye Girişi
Sağlam: "Tarımsal sanayimizi katma değeri yüksek üretim yapan içeriğe kavuşturmalıyız" - Son Dakika

Sağlam: "Tarımsal sanayimizi katma değeri yüksek üretim yapan içeriğe kavuşturmalıyız"

10.01.2022 09:56
Sağlam: "Tarımsal sanayimizi katma değeri yüksek üretim yapan içeriğe kavuşturmalıyız"

Pandemi şartlarında dahi bir taraftan tarımsal üretimin büyüdüğüne dikkat çeken Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bir taraftan tarımsal üretimimizi büyütürken bir taraftan da tarımsal sanayimizi katma değeri yüksek üretim yapan içeriğe kavuşturmalıyız.

Pandemi şartlarında dahi bir taraftan tarımsal üretimin büyüdüğüne dikkat çeken Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bir taraftan tarımsal üretimimizi büyütürken bir taraftan da tarımsal sanayimizi katma değeri yüksek üretim yapan içeriğe kavuşturmalıyız. Bu anlamda, tarımsal eğitimin niteliği ve kurumsal kültürü büyük önem taşımaktadır" dedi.

Türkiye'de 10 Ocak 1846'da ilk Ziraat Mektebinin açılmasıyla başlayan Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 176. yıldönümü kutlanırken Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam konu ile ilgili bir açıklama yaptı. İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Günümüzde de tarım sektörü istihdam ve ihracat olanağı sağlama, üretim değeri oluşturma, gelir kaynağı ve endüstriye hammadde sağlama ve ulusal beslenmeye katkı sağlama gibi pek çok temel konuda dünyadaki stratejik önemini korumaya ve arttırmaya hızla devam etmektedir. Bu nedenle, küreselleşen dünyada gelişimini sürdüren tarım sektörünün dikkatle izlenmesi, desteklenmesi ve taşıdığı önem nedeniyle rekabet edebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu noktada tarım sektörünün 'bilimsel bilgi temeline dayalı' olması önem kazanmaktadır" diye konuştu.

Samsun'un Türkiye'nin en çok tarımsal faaliyetinin yapıldığı iller arasında olduğunu belirten Sağlam, "İklim özellikleri, zengin ürün çeşitliliği ve kirlenmemiş temiz toprakları ile ilimizin güvenli gıda ihtiyacını karşılanmakta, hem de ülkemiz insanlarına daha kaliteli ve temiz gıda sağlama imkanına sahip bir il potansiyeli göstermektedir. Samsun coğrafi ve toprak yapısı ile ekolojik özelliklerinden kaynaklanan ürün çeşitliliğinin yanı sıra, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerdeki değişim, su ürünleri ve balıkçılığa yapılan yatırımlar, her şeyden önemlisi yetişmiş işgücü bakımından yüksek potansiyele sahiptir. Bizler, pandemi şartlarında dahi bir taraftan tarımsal üretimimizi büyütürken, bir taraftan da tarımsal sanayimizin katma değeri yüksek üretim yapan içeriğe kavuşturmalıyız. Bu anlamda, tarımsal eğitimin niteliği ve kurumsal kültürü büyük önem taşımaktadır. Amaç, üretimi kaliteli kılmak ve daha az alanda büyük üretim gücü yakalayabilmek ve çiftçilerimizin gelir seviyesini daha da yükseltmektir. Bu bağlamda geçmişten bugüne Türkiye'de tarımın gelişmesinde emeği, katkısı ve gayreti olan herkesle birlikte akademik camia ve diğer paydaşlara teşekkürü borç biliyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Sağlam: Tarımsal sanayimizi katma değeri yüksek üretim yapan içeriğe kavuşturmalıyız

YORUMLAR
500

İbrahim Sağlam, Pandemi, Samsun, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sağlam: 'Tarımsal sanayimizi katma değeri yüksek üretim yapan içeriğe kavuşturmalıyız' - Son Dakika Ekonomi


Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişiye çıktı Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişiye çıktı         
09:59
Dünyanın 1 numaralı tenisçisi Djokovic'e iyi haber! Mahkeme vize iptali kararını bozdu Dünyanın 1 numaralı tenisçisi Djokovic'e iyi haber! Mahkeme vize iptali kararını bozdu         
09:54
Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı         
09:51
Yeni 20 TL'ler kullanıma girdi! Eskisinden sadece bir farkı var Yeni 20 TL'ler kullanıma girdi! Eskisinden sadece bir farkı var         
09:50
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Lise öğrencisine öğretmen şiddeti kamerada! Valilik hemen devreye girdi Lise öğrencisine öğretmen şiddeti kamerada! Valilik hemen devreye girdi         
17:24
İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu         
17:24
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imkansız hayali: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imkansız hayali: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın         
17:23
Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti         
17:22
Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim         
17:21
Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı         
17:20
2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor çocuğunu kaybetti 2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor çocuğunu kaybetti         
17:18
40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor 40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor         
17:16
Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı         
14:54

Son Dakika Haberleri
10:01 Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor
09:59 Böyle boşanma sebebi görülmedi: Kocam beni cinsel ilişkiyle öldürmek istiyor!
09:54 Dünyanın 1 numaralı tenisçisi Djokovic'e iyi haber! Mahkeme vize iptali kararını bozdu
09:52 Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum
09:51 Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı
09:50 Yeni 20 TL'ler kullanıma girdi! Eskisinden sadece bir farkı var
09:32 Esra Erol'un programı kurgu muydu? Fatma'nın kaçtığı Ahmet'ten dikkat çeken çıkış: Mecburiyetten söyledi
09:27 Fatih Terim ile Emre Belözoğlu, transferde karşı karşıya! Azeri golcü için hoca ve öğrenci arasında kapışma başladı
09:26 "Maske Kimsin Sen"de "İskelet" Keremcem çıktı
09:21 Adana'da kameralara takıldı! Tatlı arabası devrilen kardeşlere Adanalıların yaptığı jest ağlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 10:06:50. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlam: "Tarımsal sanayimizi katma değeri yüksek üretim yapan içeriğe kavuşturmalıyız" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement