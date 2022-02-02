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Şahin, "Üye Danışma Destek Ofisimize uğrayın" - Son Dakika

Şahin, "Üye Danışma Destek Ofisimize uğrayın"

02.02.2022 08:32
Şahin, "Üye Danışma Destek Ofisimize uğrayın"

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, TSO üyelerini devlet desteklerini öğrenmek üzere 'Üye Danışma Destek Ofisine' uğramalarını istedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, TSO üyelerini devlet desteklerini öğrenmek üzere 'Üye Danışma Destek Ofisine' uğramalarını istedi.

Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin, üyelerin devlet destelerini öğrenmeleri gerektiğini belirterek "Bir yatırımı hayata geçirmek, başta kuruluş giderleri olmak üzere birçok masrafı göze almayı gerektirir. Yatırım maliyetlerini mümkün olan en az düzeye indirgemek işletme karlılığının en önemli ilk adımıdır. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz araştırma ve gözlemlerimize göre, üyelerimizin büyük bir bölümünün özel sektöre yönelik devlet desteklerinden gerektiği kadar faydalanmadığını, hatta birçok üyemizin destek başvurusu dahi yapmadığını görüyoruz. Özellikle yeni açılacak birçok şirketin faydalanabileceği kuruluş desteği, makine- teçhizat destekleri gibi destekler bulunmasına rağmen, bu konularda bilgisi olmadığı için bu destekleri almadan işletme sermayesinden harcama yapan üyelerimiz bulunuyor. Ciddi bir rekabet ortamı içerisindeyiz, işletme ve girdi maliyetleri oldukça yüksek, kar payları oldukça düşük. Şirketlerimizin devamlılığını sağlamak sağlıklı bir öz sermaye yapısına ve dış finansman kaynaklarına sahip olunmasını gerektiriyor" dedi.

"Devlet desteği almayı tercih etmeliyiz"

"Karlılığı artırmak öncelikle giderleri azaltmayı gerektiriyor" diyen Şahin devlet desteğinin önemli katkı sağladığını belirterek, "Bu yüzden devlet desteği bulunan harcama kalemleri için kendi öz sermayemizi kullanmak yerine varsa devlet desteği almayı tercih etmeliyiz ki işletme sermayemizi çetin rekabet gerektiren diğer faaliyet alanlarında kullanalım. Bugünden itibaren, işyerini tescil ettirmeden önce başvurusu yapılması gereken devlet destekleri ile hali hazırda faaliyette bulunan işletmelerin fayda sağlayabileceği destekler ile ilgili konularda üyelerimize bilgi akışı sağlamak üzere Üye Danışma Destek Ofisimizi faal hale getirmiş bulunmaktayız. Lütfen bizi ziyaret etmeden önce işyerinizi tescil ettirmeyiniz, faaliyette bulunan bir üyemiz iseniz faydalanabileceğiniz devlet desteklerini öğrenmek üzere Üye Danışma Destek Ofisimize mutlaka uğrayınız" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

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Araştırma, Yatırım, Ticaret, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şahin, 'Üye Danışma Destek Ofisimize uğrayın' - Son Dakika Ekonomi


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