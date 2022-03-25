Şahismail Şimşek İş Faktoring Genel Müdürü oldu - Son Dakika

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İş Faktoring'in Genel Müdürlük görevine Şahismail Şimşek atandı.

İş Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, " Türkiye İş Bankası'nın iştiraki İş Faktoring'in Genel Müdürlük görevine 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Şahismail Şimşek'in atanmasına karar verildi" denildi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olan Şahismail Şimşek 1992 yılında İş Bankası'nın Yenişehir/Ankara Şubesi'nde Memur olarak göreve başladı. Çeşitli kademelerdeki görevlerinin ardından 2007'de Ticari Bankacılık Ürün Bölümü'nde Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü olarak çalıştı. Daha sonra Avcılar Ticari Şube Müdürü ve Ticari Bankacılık Satış Müdürü olan Şimşek, Kasım 2017'den bu yana İş Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulunuyordu. - İSTANBUL