Sahurda protein, lif, kalsiyum ve vitaminden zengin gıdalar tüketilmeli - Son Dakika
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Sahurda protein, lif, kalsiyum ve vitaminden zengin gıdalar tüketilmeli

20.04.2022 09:44
Sahurda protein, lif, kalsiyum ve vitaminden zengin gıdalar tüketilmeli

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Esin Korkut, "Sahurda proteinden, liften, kalsiyumdan ve vitaminden zengin gıdalar tüketilmelidir.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Esin Korkut, "Sahurda proteinden, liften, kalsiyumdan ve vitaminden zengin gıdalar tüketilmelidir." ifadesini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi açıklamasında görüşlerine yer verilen Korkut, sahurda yapılan yanlış gıda tercihlerinin mide ve bağırsak şikayetlerine neden olabileceğini belirtti.

Korkut, "Sahurda proteinden, liften, kalsiyumdan ve vitaminden zengin gıdalar tüketilmelidir. Basit veya rafine karbonhidratlardan, tuzlu yiyeceklerden, kafeinli içeceklerden uzak durulmalıdır. Sahurdan hemen sonra yatmak asit reflü yakınmasını arttıracağından sahurdan sonra yarım saat beklenmelidir. Gereğinde yatak başını yükseltmek de reflü yakınmalarını belirgin azaltacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan ayında tutulan orucun en önemli öğününün sahur olduğunu vurgulayan Korkut, şunları kaydetti:

"Güneş doğmadan önce yenilecek son yemek bizi tüm gün hem su hem de şekerimiz açısından yetecek dayanıklılığı içerecek besin değerinde olmalıdır. Bu yüzden sahur söz konusu olduğunda doğru seçimi yapmak önemlidir. Uyku bölünecek endişesiyle sahur atlanmamalı ya da sadece su içip yatılmamalıdır. Mutlaka sahur yapılmalıdır. Özellikle ramazan ayının ilerleyen günlerinde mide yakınmaları özellikle reflü belirtileri ve kabızlık yakınmaları gelişebilir. Bu şikayetlerde uygun beslenme ile en aza indirgenebilir.

Protein oranı yüksek yiyecekler, sindirimi daha uzun zaman almaları ve daha az açlık hissedilmesine yardımcı olmaları nedeniyle özellikle sahur için tavsiye edilir. Yumurta, süt gibi gıdalar protein ve diğer besin maddeleri bakımından yüksektir ve kişinin tercihine göre farklı şekillerde yapılabilir veya pişirilebilir. Yumurta yemek sizi tok hissettirecektir. Lif, inanılmaz derecede önemli bir beslenme kaynağıdır ancak onu sahur sırasında özellikle önemli kılan şey, midenizi saatlerce sindirilmemiş halde bırakma yeteneğidir. Lif aynı zamanda kabızlığı da önleyecektir. Lif bakımından zengin gıda örnekleri arasında çilek, elma, tam tahıllar (buğday ekmeği, kepekli makarna, kahverengi pirinç ve yulaf gibi), yeşil fasulye ve bezelye, fındık, sebze bulunmaktadır. Yüksek kalsiyumlu gıdalar arasında süt, yoğurt, peynir, yeşil yapraklı sebzeler bulunur."

Korkut, basit veya rafine karbonhidratlardan, tuzlu yiyeceklerden, kafeinli içeceklerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

Şeker, beyaz un, hamur işleri, çörekler ve tahıllar gibi yiyeceklerin sadece 3 ila 4 saat boyunca doygunluk sağladığını ve temel besin maddeleri bakımından düşük olduğunu belirten Korkut, "Vücudunuzdaki sodyum seviyelerinin dengesizliği oruç tutarken susatır. Bu nedenle tuzlu veya çok baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Kafein içeren içecekler, uykusuzluğa ve huzursuzluğa neden olur. Kahve, enerji içecekleri gibi içecekler yüksek kafein içeriğine sahiptir." ifadelerini kullandı.

Sahurda protein, lif, kalsiyum ve vitaminden zengin gıdalar tüketilmeli

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Üniversite, Korkut, Güneş, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sahurda protein, lif, kalsiyum ve vitaminden zengin gıdalar tüketilmeli - Son Dakika


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