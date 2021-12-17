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Şair ve düşünür Nizami Gencevi, Nişantaşı Üniversitesinde anıldı - Son Dakika

Şair ve düşünür Nizami Gencevi, Nişantaşı Üniversitesinde anıldı

17.12.2021 20:57
Şair ve düşünür Nizami Gencevi, Nişantaşı Üniversitesinde anıldı

Dünyaca ünlü Türk şair ve düşünür Nizami Gencevi, doğumunun 880. yıl dönümünde Nişantaşı Üniversitesinde düzenlen programla anıldı.

Dünyaca ünlü Türk şair ve düşünür Nizami Gencevi, doğumunun 880. yıl dönümünde Nişantaşı Üniversitesinde düzenlen programla anıldı.

Nişantaşı Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitede düzenlenen etkinliğe; Azerbaycan Milletvekili ve Gence Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Pervin Kerimzade, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade, Gence Devlet Üniversitesi İnovasyon Başkanı, Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Vasif Hasanov, Rektör Danışmanı Asif Cavadov, Rektör Özel Kalemi Elsever Nagiyev, Öğrenci Başkanı Perviz Adigozalov ile çok sayıda yerli ve yabancı basın kuruluşu, akademisyen ve öğrenci katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Azerbaycan Milletvekili Pervin Kerimzade, Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğinden dolayı çok gururlu olduklarını belirterek, "Bu iki ülke her zaman bir oldular. Dilimiz ve dinimiz bir. Bu iki ülke tarih boyunca hep bir oldular. Turanda Türkiye ve Azerbaycan bayrağını dalgalandırmak bizim en büyük amacımızdır. Türkiye'nin de manevi ve siyasi desteğiyle Azerbaycan bayrağı Karabağ'da asıldı. Bütün şehit kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu iki ülke her zaman manevi ve siyasi desteğini birbirinden esirgemedi. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Bu güzel programı hazırlayan Nişantaşı Üniversitesine teşekkür ediyorum. Üniversitede okuyan öğrenciler Nizami Gencevi ismini görünce Türk Dünyası'nın ne kadar büyük şahsiyetler yetiştirdiğini öğrenecek. Nizami Gencevi tüm dünyaya ismi duyurulacak önemli bir insandır. Yaşasın Azerbaycan ve Türkiye dostluğu." ifadelerini kullandı.

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın da sanat ve edebiyatın bir milletin ortak hafızası, bir başka deyişle kültürel mirası olduğunu aktararak, "Bir milletin geçmişinin, bugünün ve geleceğinin hikayesini anlatır. Büyük düşünür ve şair Nizami Gencevi de Türk milletinin kültürel mirasının taşıyıcıları arasında seçkin bir yere sahip önemli şahsiyettir. Azerbaycan'da 2021 yılı Nizami Yılı olarak ilan edilmiş, onun adının yaşatılması ve düşüncelerinin genç nesillere aktarılması için yıl boyunca Azerbaycan'da olduğu gibi pek çok ülkede etkinlikler düzenlenmiştir. İstedik ki biz de bu etkinliklere omuz verelim, katkı sağlayalım. Bu amaçla bugün, Nizami'nin doğum yeri olan kadim Türk şehri Gence'den Gence Devlet Üniversitesinden çok kıymetli yönetici ve akademisyenlerle Nişantaşı Üniversitesinde bir aradayız." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Daha 30 yıl öncesine kadar Sovyet Rusya'nın baskısı altında yaşarken Azerbaycan ve diğer Türk ülkelerinin durumuna içimiz kan ağlar ve bağımsız olmaları için kalbimiz onlar için çarpardı. Onların da kalbi aynı duygularla çarpardı. Nitekim Azerbaycan'ın milli şairi Genceli Ahmet Cevat, 1914 yılında 'Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına' şiirini bu duygularla yazmıştı. Nizami Gencevi'nin adını yaşatacağımız bu salonun açılışının hayırlı olmasını ve bu salonda ders alan gençlerimize başarı dolu bir gelecek diliyor ve diyorum ki; Selam olsun Gence'ye! Selam olsun Bakü'ye! Selam olsun Azerbaycan'a! Selam olsun Türk Dünyası'na."

Nizami Gencevi ismi, üniversitenin bir amfisine verildi.

Togo Cumhuriyeti, Azerbaycan, Nişantaşı, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şair ve düşünür Nizami Gencevi, Nişantaşı Üniversitesinde anıldı - Son Dakika Ekonomi


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