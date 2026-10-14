Sakarya'da 9 ayda 108 bin 841 araç ihraç edildi, Toyota liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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Sakarya'da 9 ayda 108 bin 841 araç ihraç edildi, Toyota liderliğini sürdürdü

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Sakarya'da 9 ayda 162 bin 696 araç üretildi, 108 bin 841'i ihraç edildi. Toyota, aynı dönemde Arifiye'deki fabrikasında ürettiği 143 bin 778 aracın 98 bin 46'sını ihraç ederek liderliğini sürdürdü. Kent, bu dönemde 3 milyar 325 milyon 737 bin dolarlık dış satım yaptı.

Sakarya'da yılın 9 ayında üretilen 162 bin 696 aracın 108 bin 841'i ihraç edildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Kocaeli, Bursa ve İstanbul'un ardından otomotiv sektörü ihracatında dördüncü sırada yer alan Sakarya, ocak-eylül döneminde 3 milyar 325 milyon 737 bin dolarlık dış satım yaptı.

AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de 9 ayda üretilen 986 bin 584 taşıtın 695 bin 52'si yurt dışına gönderildi.

Sakarya'dan ise ocak-eylül döneminde üretilen 162 bin 696 aracın yüzde 66,89'una denk gelen 108 bin 841'i yurt dışına satıldı.

Türkiye'nin taşıt üretiminin yüzde 16,49'unu, ihracatının ise yüzde 15,65'ini gerçekleştiren Sakarya, 9 ayda üretilen her 10 araçtan 6'sını yurt dışına gönderdi.

Toyota üretim ve ihracatta lider konumda

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilere ev sahipliği yapan Sakarya'da, yılın 9 ayında 143 bin 778 otomobil, 1595 midibüs, 1386 otobüs, 992 küçük kamyon, 32 kamyonet ve 14 bin 913 traktörden oluşan 162 bin 696 araç üretildi. Böylece kentte günde ortalama 595 araç banttan indirildi.

Kentteki firmalar arasında ocak-eylül döneminde üretim ve ihracatta Toyota liderliğini sürdürürken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü oldu.

Toyota, bu dönemde Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında banttan indirdiği 143 bin 778 araçtan 98 bin 46'sını yurt dışına sattı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Otokar, aynı dönemde otobüs, midibüs, küçük kamyon ve kamyonetten oluşan 4 bin 5 araç üretti, 1570'ini ihraç etti.

Aynı dönemde 14 bin 913 traktör üreten TürkTraktör, bunların 9 bin 225'ini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.

Kaynak: AA
OtomobilArifiyeSakaryaİhracatEkonomiSon Dakika

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