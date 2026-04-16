Sakarya Otomotiv İhracatında Artış

Sakarya'da yılın ilk çeyreğinde üretilen 60 bin 640 aracın yüzde 59,16'sına denk gelen 35 bin 878'i ihraç edildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'un ardından otomotiv sektörü ihracatında dördüncü sırada yer alan Sakarya, ocak-mart döneminde 1 milyar 114 milyon 37 bin dolarlık dış satım yaptı.

AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de ilk 3 ayda üretilen 327 bin 16 taşıtın 218 bin 158'i yurt dışına gönderildi.

Söz konusu ihracat pastasında adet bazında yüzde 16,44 paya sahip olan Sakarya'dan, yılın ilk çeyreğinde üretilen 60 bin 640 aracın 35 bin 878'i yurt dışına satıldı.

Üretilen her 10 araçtan yaklaşık 6'sını yurt dışına gönderen "otomotiv kenti", geçen yılın aynı dönemine göre ocak-mart aylarında adet bazında üretimini 900, ihracatını ise 459 artırdı.

Toyota üretim ve ihracatta lider konumda

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilere ev sahipliği yapan Sakarya'da, yılın ilk 3 ayında 54 bin 335 otomobil, 601 midibüs, 386 otobüs, 282 küçük kamyon, 1 kamyonet ve 5 bin 35 traktörden oluşan 60 bin 640 araç üretildi. Böylece kentte günde 505 araç banttan indirildi.

Kentteki firmalar arasında ocak-mart döneminde üretim ve ihracatta Toyota liderliğini sürdürürken TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü oldu.

Toyota, bu dönemde Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında banttan indirdiği 54 bin 335 araçtan 32 bin 672'sini yurt dışına sattı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Otokar, aynı dönemde otobüs, midibüs, küçük kamyon ve kamyonetten oluşan 1270 araç üretti, 406'sını ihraç etti.

Aynı dönemde 5 bin 35 traktör üreten TürkTraktör, bunların 2 bin 800'ünü ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün ocak-mart döneminde Sakarya'daki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

Firma Üretim (2025) Üretim (2026) Fark İhracat (2025) İhracat (2026) Fark Toyota 50.585 54.335 3.750 32.495 32.672 177 TürkTraktör 8.037 5.035 -3.002 2.446 2.800 354 Otokar 1118 1270 152 478 406 -72 Toplam 59.740 60.640 900 35.419 35.878 459

Kaynak: AA