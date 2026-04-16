Sakarya Otomotiv İhracatında Artış

16.04.2026 11:45
Sakarya, yılın ilk çeyreğinde 60 bin 640 araç üreterek 35 bin 878'ini ihraç etti.

Sakarya'da yılın ilk çeyreğinde üretilen 60 bin 640 aracın yüzde 59,16'sına denk gelen 35 bin 878'i ihraç edildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'un ardından otomotiv sektörü ihracatında dördüncü sırada yer alan Sakarya, ocak-mart döneminde 1 milyar 114 milyon 37 bin dolarlık dış satım yaptı.

AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de ilk 3 ayda üretilen 327 bin 16 taşıtın 218 bin 158'i yurt dışına gönderildi.

Söz konusu ihracat pastasında adet bazında yüzde 16,44 paya sahip olan Sakarya'dan, yılın ilk çeyreğinde üretilen 60 bin 640 aracın 35 bin 878'i yurt dışına satıldı.

Üretilen her 10 araçtan yaklaşık 6'sını yurt dışına gönderen "otomotiv kenti", geçen yılın aynı dönemine göre ocak-mart aylarında adet bazında üretimini 900, ihracatını ise 459 artırdı.

Toyota üretim ve ihracatta lider konumda

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilere ev sahipliği yapan Sakarya'da, yılın ilk 3 ayında 54 bin 335 otomobil, 601 midibüs, 386 otobüs, 282 küçük kamyon, 1 kamyonet ve 5 bin 35 traktörden oluşan 60 bin 640 araç üretildi. Böylece kentte günde 505 araç banttan indirildi.

Kentteki firmalar arasında ocak-mart döneminde üretim ve ihracatta Toyota liderliğini sürdürürken TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü oldu.

Toyota, bu dönemde Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında banttan indirdiği 54 bin 335 araçtan 32 bin 672'sini yurt dışına sattı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Otokar, aynı dönemde otobüs, midibüs, küçük kamyon ve kamyonetten oluşan 1270 araç üretti, 406'sını ihraç etti.

Aynı dönemde 5 bin 35 traktör üreten TürkTraktör, bunların 2 bin 800'ünü ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün ocak-mart döneminde Sakarya'daki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

Firma

Üretim (2025)

Üretim (2026)

Fark

İhracat (2025)

İhracat (2026)

Fark

Toyota

50.585

54.335

3.750

32.495

32.672

177

TürkTraktör

8.037

5.035

-3.002

2.446

2.800

354

Otokar

1118

1270

152

478

406

-72

Toplam

59.740

60.640

900

35.419

35.878

459

Kaynak: AA

Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Sendikalardan MEB’e acil çağrı: Eğitime ara verilsin Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
TFF’den karar Yeni yabancı kuralı belli oldu TFF'den karar! Yeni yabancı kuralı belli oldu
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganı Ömer Ket’in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz Okul saldırganı Ömer Ket'in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz

11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:34
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
11:30
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
11:16
200 bin TL’lik fuhuş pazarlığı Oyuncu Aleyna Bozok’un mesajları ifşa oldu
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu
11:03
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
10:44
Kahramanmaraş’tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
