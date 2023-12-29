MÜSİAD SAMEKS, son 6 ayın en yüksek seviyesine çıkarak yılı 52,6 puan ortalamasıyla kapattı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), son 6 ayın en yüksek seviyesine çıkarak yılı 52,6 puan ortalamasıyla kapattı ve Türkiye ekonomisindeki büyümeyi teyit etti.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in, aralık 2023 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 3,1 puan ivme kazandı ve 54,9 puanla referans değer üzerindeki seyrini sürdürdü. Böylece son 6 ayın en yüksek seviyesine yükselen SAMEKS Bileşik Endeksi, 2023 yılını 52,6 puan ortalamasıyla kapattı.

Bu dönemde Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi önceki aya göre 5,3 puan artış kaydederek 57,8 seviyesine yükselirken, Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi de önceki aya göre 1,4 puan hız kazandı ve 52,8 değerine çıktı.

Sanayi sektörüne ilişkin yeni siparişlerin artış kaydetmesiyle girdi alımları ve üretim artışının hız kazandığı görüldü. Hizmet sektöründe ise girdi alımlarının güçlü seyrini sürdürmesiyle iş hacmi yeniden artışa geçti.

Böylece son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşan Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, son çeyreğin tamamında artış eğilimine işaret etti. 2023 yılını ise 53,7 puan ortalamasıyla kapattı.

Benzer şekilde aralık ayında Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi de son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, 2023 yılında 52,1 puan ortalaması yakaladı.