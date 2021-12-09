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Samsun 55 milyar 979 milyon gayrisafi yurt içi hasılaya ulaştı - Son Dakika

Samsun 55 milyar 979 milyon gayrisafi yurt içi hasılaya ulaştı

09.12.2021 11:03
Samsun 55 milyar 979 milyon gayrisafi yurt içi hasılaya ulaştı

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'un gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) 55 milyar 979 milyon TL'ye ulaştı.

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'un gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) 55 milyar 979 milyon TL'ye ulaştı.

TÜİK, 2020 yılı gayrisafi yurt içi hasıla rakamlarını paylaştı. Verilere göre Türkiye'de gayrisafi yurt içi hasıladan en yüksek payı yüzde 30,1 ile İstanbul aldı. Samsun ise 2020 yılında 55 milyar 979 milyon TL GSYH'ye ulaştı. Bölgedeki diğer illerden Tokat 2020 yılında 19 milyar 629 milyon TL GSYH'ye, Çorum 2020 yılında 20 milyar 254 milyon TL GSYH'ye ve Amasya'da 2020 yılında 14 milyar 99 milyon TL GSYH'ye çıktı. Samsun'da kişi başı gayrisafi yurt içi hasıla 2004 yılında 5 bin 754 TL iken bu rakam 2019 yılında 34 bin 733 TL, son açıklanan verilere göre ise 41 bin 395 TL'ye ulaştı.

Samsun zincirlenmiş hacim endeksiyle pozitif yönlü katkı veren ilk 15 il arasında yer aldı

İllerin Türkiye 2020 GSYH büyümesine katkısı, zincirlenmiş hacim endeksiyle pozitif yönlü katkı veren ilk 15 il ise sırasıyla Ankara (0,59), Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Konya, Adana, İzmir, Çanakkale (0,09), Tekirdağ, Kayseri, Manisa, Aksaray, Hatay, Samsun (0.05) ve Elazığ oldu. - SAMSUN

Samsun 55 milyar 979 milyon gayrisafi yurt içi hasılaya ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Lirası, Gayrisafi, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun 55 milyar 979 milyon gayrisafi yurt içi hasılaya ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Samsun 55 milyar 979 milyon gayrisafi yurt içi hasılaya ulaştı - Son Dakika
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