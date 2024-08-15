Samsun Büyükşehir Belediyesi Hasır Çelik Fabrikası'nda Yüzde 20 Tasarruf Sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Hasır Çelik Fabrikası'nda Yüzde 20 Tasarruf Sağladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Hasır Çelik Fabrikası\'nda Yüzde 20 Tasarruf Sağladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Hasır Çelik Fabrikası, bir ayda satın almaya oranla yüzde 20 tasarruf sağladı. Fabrika, altyapı ve üstyapı çalışmalarında kullanılan hasır çelikleri kendi üretiyor.

15.08.2024 12:04  Güncelleme: 12:06
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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Temmuz itibarıyla faaliyete geçirilen günlük 20 ton üretim kapasiteli Hasır Çelik Fabrikası, bir ayda satın almaya oranla yüzde 20 tasarruf sağladı.

Kendi ürettiği malzemeyle altyapı ve üstyapı çalışmalarında büyük tasarruf sağlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, önemli bir üretim tesisini daha Samsun'a kazandırdı. Tekkeköy ilçesinde bin 600 metrekare alanda inşa edilen Hasır Çelik Fabrikası ile Büyükşehir, yol ve üstyapı çalışmalarında büyük öneme sahip hasır çelik üretimini de kendisi gerçekleştirmeye başladı. 1 Temmuz itibarıyla hizmete giren ve günlük 20 ton üretim kapasitesine sahip fabrika, 1 aylık sürede satın almaya oranla yüzde 20 tasarruf sağladı.

"Yol ve üstyapı çalışmalarında kullanılan hasır çelikleri artık kendimiz üretiyoruz"

Hasır Çelik Fabrikası ile hem verimlilik hem de tasarruf sağlandığının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Altyapı ve üstyapı yatırımlarımız ile şehrimizin yarınlarını birlikte oluşturuyoruz. Altyapısı olmayan bir şehrin üstyapısı problemli olur, bunun farkındayız. Kendi ekip, ekipman ve malzemelerimizle çalışmalarımızı gerçekleştirerek altyapı ve üstyapı çalışmalarında verimlilik ve tasarruf sağlıyoruz. Hasır Çelik Fabrikası da bu anlamda önemli bir rol üstlenecek. Yol ve üstyapı çalışmalarında kullanılan hasır çelikleri de artık kendimiz üretiyoruz. 1 Temmuz itibarıyla üretim başladı. Fabrikamızın 1 ayda yüzde 20 tasarruf sağladı" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun Büyükşehir Belediyesi Hasır Çelik Fabrikası'nda Yüzde 20 Tasarruf Sağladı - Son Dakika

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