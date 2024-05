Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi\'nde 2024 yılında 124 bin ton atık bertaraf edildi

Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde 2024 yılının ilk 3 ayında 124 bin 12 ton atık ve 734 ton tıbbi atık bertaraf edildi, 14 milyon kilovatsaat elektrik üretildi.

İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek adına yenilenebilir enerji kaynaklarına ve çevreye duyarlı yatırımlara büyük önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Mayıs 2008'de faaliyete giren Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ile de hem çevreye değer veriyor hem de ekonomik katkı sağlıyor. Günlük 850 ton evsel atık ile 7 ton tıbbi atık bertaraf etme kapasitesine sahip tesiste metan gazından ayda 30 bin hanenin elektrik tüketim ihtiyacına denk elektrik üretimi gerçekleştiriliyor.

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde 2023 yılında 375 bin 356 ton katı atık bertaraf edilirken 2024 yılının ilk 3 ayında ise bu rakam 124 bin 12 ton olarak gerçekleşti. 2023 yılında 2 bin 207 ton tıbbı atık, 2024 yılının ilk 3 ayında ise 734 ton tıbbi atık da bertaraf edildi. Çöp gazından 2023 yılında 41 milyon 131 bin kilovatsaat, 2024 yılının ilk 3 ayında ise 14 milyon 336 kilovatsaat elektrik üretildi.

Yenilenebilir enerji ve çevre yatırımlarının Samsun'un geleceği için çok önemli olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Sürdürülebilir çevre için atılan her adım yapılan her çalışma geleceğimiz için çok önemli ve kritik. Yenilenebilir enerjiyi ve tasarrufu merkezine alan çalışmalar her zaman önceliğimiz. Atıkları geri dönüştürerek ekonomiye dahil eden, sıfır atık kapsamında düzenli depolamaya giden, atık miktarını her geçen yıl azaltan bir anlayışla kentimizde örnek çalışmaları ve uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN