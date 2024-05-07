Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde 2024 yılında 124 bin ton atık bertaraf edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde 2024 yılında 124 bin ton atık bertaraf edildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi\'nde 2024 yılında 124 bin ton atık bertaraf edildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde 2024 yılının ilk 3 ayında 124 bin 12 ton atık ve 734 ton tıbbi atık bertaraf edildi, 14 milyon kilovatsaat elektrik üretildi.

07.05.2024 14:04  Güncelleme: 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde 2024 yılının ilk 3 ayında 124 bin 12 ton atık ve 734 ton tıbbi atık bertaraf edildi, 14 milyon kilovatsaat elektrik üretildi.

İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek adına yenilenebilir enerji kaynaklarına ve çevreye duyarlı yatırımlara büyük önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Mayıs 2008'de faaliyete giren Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ile de hem çevreye değer veriyor hem de ekonomik katkı sağlıyor. Günlük 850 ton evsel atık ile 7 ton tıbbi atık bertaraf etme kapasitesine sahip tesiste metan gazından ayda 30 bin hanenin elektrik tüketim ihtiyacına denk elektrik üretimi gerçekleştiriliyor.

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde 2023 yılında 375 bin 356 ton katı atık bertaraf edilirken 2024 yılının ilk 3 ayında ise bu rakam 124 bin 12 ton olarak gerçekleşti. 2023 yılında 2 bin 207 ton tıbbı atık, 2024 yılının ilk 3 ayında ise 734 ton tıbbi atık da bertaraf edildi. Çöp gazından 2023 yılında 41 milyon 131 bin kilovatsaat, 2024 yılının ilk 3 ayında ise 14 milyon 336 kilovatsaat elektrik üretildi.

Yenilenebilir enerji ve çevre yatırımlarının Samsun'un geleceği için çok önemli olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Sürdürülebilir çevre için atılan her adım yapılan her çalışma geleceğimiz için çok önemli ve kritik. Yenilenebilir enerjiyi ve tasarrufu merkezine alan çalışmalar her zaman önceliğimiz. Atıkları geri dönüştürerek ekonomiye dahil eden, sıfır atık kapsamında düzenli depolamaya giden, atık miktarını her geçen yıl azaltan bir anlayışla kentimizde örnek çalışmaları ve uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Çevre, Belediye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde 2024 yılında 124 bin ton atık bertaraf edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon 1’i avukat 9 kişi tutuklandı Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı
13:51 İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem, CHP’ye katıldı Rozetini bizzat Özgür Özel taktı İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem, CHP'ye katıldı! Rozetini bizzat Özgür Özel taktı
13:34 İstanbul’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
14:16 Ricardo Quaresma’dan çok konuşulacak itiraflar Ricardo Quaresma'dan çok konuşulacak itiraflar
14:06 Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu
13:43 Fenerbahçe nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
13:33 Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı
12:49 Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti Gözler yapılacak açıklamada Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada
12:47 İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan şahıs binayı benzin döküp ateşe verdi İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan şahıs binayı benzin döküp ateşe verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 14:34:53. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde 2024 yılında 124 bin ton atık bertaraf edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement