Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Destekler İçin Yeni Web Sayfası Oluşturdu - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Destekler İçin Yeni Web Sayfası Oluşturdu

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Destekler İçin Yeni Web Sayfası Oluşturdu

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretkenliği artırmak ve üreticilere yönelik desteklerde başvuruyu kolaylaştırmak amacıyla yeni bir web sayfası oluşturdu. Üreticiler tarımsal desteklere yönelik başvurularını bu web sitesi üzerinden yapabilecek.

08.08.2024 10:00  Güncelleme: 10:01
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretkenliği artırmak ve üreticilere yönelik desteklerde başvuruyu kolaylaştırmak amacıyla yeni bir web sayfası oluşturdu. Üreticiler tarımsal desteklere yönelik başvurularını bu web sitesi üzerinden yapabilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretkenliği artırmak ve üreticilere yönelik destekleri daha erişilebilir hale getirmek amacıyla önemli bir adım attı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni web sayfası, tarım sektörüyle uğraşan üreticilere büyük kolaylık sağlıyor. Web sayfası, üreticilere tarımsal destekleme, proje başvuruları ve çeşitli tarımsal bilgiler hakkında hızlı ve etkili bir şekilde bilgi edinme fırsatı sunuyor. Üreticiler, artık tarımsal desteklere dair başvurularını daha basit ve hızlı bir biçimde gerçekleştirebiliyor. "http://tarimsalhizmetler.samsun.bel.tr/" üzerinden hizmete sunulan yeni web sayfasının kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde, üreticilerin ihtiyaç duydukları bilgilere kısa süre içerisinde ulaşmalarını sağlıyor ve karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik taleplerini doğrudan yetkililere iletmelerine imkan tanıyor.

Daha hızlı ve kolay biçimde bilgiye erişim web sayfasının en önemli özelliklerinden biri, dijital tarım uygulamaları ve tarımsal yenilikler hakkında güncel bilgilere erişim imkanı sunması. Üreticiler, tarımsal destekleme başvuruları, yetiştiricilik bilgileri ve diğer tarımsal konularda ihtiyaç duydukları önemli bilgilere kolayca ulaşabiliyor. Ayrıca üreticiler bu platform üzerinden eğitim ve yayın faaliyetleri hakkında talepte bulunup üretimle ilgili konularda danışmanlık alabiliyorlar.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin bu yeni dijital hizmeti, üreticilere eğitim, yayım ve destek hizmetlerinden daha etkin bir şekilde faydalanma imkanı tanıyor. Üreticiler, bu sayede tarım sektöründeki gelişmelerden haberdar olmanın yanı sıra, çeşitli eğitim programlarına ve destek hizmetlerine daha hızlı ve kolay bir biçimde erişebiliyorlar. Yeni uygulama ile birlikte şehir merkezinde uzak mahallelerde yaşayan, belediyenin sağladığı desteklerden ve imkanlardan haberdar olmak isteyen üreticiler; belediyeye gelmeden başvuruda bulunabilecekler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Destekler İçin Yeni Web Sayfası Oluşturdu - Son Dakika

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