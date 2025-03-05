Samsun'da Kırsal Kalkınma Destekleri için Son Tarih 9 Nisan - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Kırsal Kalkınma Destekleri için Son Tarih 9 Nisan

Samsun\'da Kırsal Kalkınma Destekleri için Son Tarih 9 Nisan

Samsun'da KKYDP başvuruları 9 Nisan 2025'e kadar yapılmalı. Destekler ve toplantılar devam ediyor.

05.03.2025 14:16
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Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) son başvuru tarihinin 09 Nisan olduğunu hatırlatarak, resmi başvuruların bu tarihe kadar tamamlanması gerektiğini söyledi.

Samsun'da Kırsal Kalkınma Desteklemeleri Bilgilendirme Toplantıları devam ediyor. Bilgilendirme toplantı takvimi doğrultusunda, bütün ilçelerde devam eden "Kırsal Kalkınma Desteklemeleri Bilgilendirme Toplantısı" Ayvacık ilçesi Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Ayvacık İlçe Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, şube ve ilçe müdürleri, muhtarlar, oda birlik ve kooperatif başkanları ile üreticiler katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Bakanlığımızca yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında yüzde 50 hibe olarak destek verilen ekonomik yatırım projeleri, altyapı yatırımları projeleri ve sulama sistemleri projeleri bilgilendirme toplantıları ilimizin tüm ilçelerinde yapılmaya başlandı. İlimiz toplantı takvimi doğrultusunda bütün ilçelerimizde bu bilgilendirme toplantılarını düzenleyerek muhtarlarımıza, oda, birlik ve kooperatiflerimize, üreticilerimize, sanayicilerimize son müracaat tarihi 09 Nisan 2025 tarihinde sona erecek olan projeler kapsamında ve tebliğde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 100 bin TL'den başlayıp, 20 milyon TL'ye kadar varan tarıma yönelik ahır ve ağıl yapımları, seralar, sanayi tesisleri, su ürünleri tesisleri, enerji üretim tesisleri, depolama tesisleri ile tarımsal üretime yönelik pek çok tesis ve makine ekipman alımına yönelik hibe destekleri ile sulama sistemlerine yönelik hibe projeleri hakkında konu uzmanı personellerimiz tarafından bilgi verilecek. Başvuru yapacak kişiler veya kuruluşlar, projenin uygulanacağı ilimiz bazında hangi yatırım konularının desteklendiğini Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün uygulama rehberinden öğrenebilir. Resmi başvuru işlemleri 9 Nisan 2025 tarihine kadar yapılmalı. Kırsal kalkınma yatırımlarına destek sağlayan bu programdan yararlanmak isteyen çiftçiler, girişimciler ve işletmeler başvurularını belirlenen tarih aralığında tamamlamalı. Hibe desteğinden faydalanmak için vatandaşlarımızın projelerini şartlara uygun olarak planlaması ve on-line başvuru sistemine zamanında yüklemeleri gerekiyor" dedi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Kırsal Kalkınma Destekleri için Son Tarih 9 Nisan - Son Dakika

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