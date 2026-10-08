Samsun\'da revize zam sonrası kahvehanede çay 20 TL\'ye, çay ocağında 15 TL\'ye yükseldi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Kahveciler Odası tarafından çay fiyat tarifesine yapılması istenen yüzde 66,67'lik ilk zam teklifi reddedilirken, yüzde 33'lük revize zam teklifi ise kabul edildi.

Kahvehanelerde ve çay ocaklarında uygulanan fiyat tarifesinin güncellenmesi için Samsun Valiliği'ne başvuran Samsun Kahveciler Odası, ilk teklif olarak kahvehanelerde çay fiyatlarının 15 TL'den 25 TL'ye (yüzde 66,67), çay ocaklarında ise 12,5 TL'den 20 TL'ye (yüzde 60) çıkmasını teklif etmişti. Edinilen bilgiye göre Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, istenilen zam oranlarının asgari ücret artış oranı, yeniden değerleme oranı ve orta vadeli enflasyon hedeflerinden yüksek olması nedeniyle teklifi reddetmişti.

İlk zam teklifinin reddedilmesinin ardından Kahveciler Odası yeni zam teklifini Samsun Valiliği'ne sundu. Bu sefer kahvehanelerde 15 TL'den satılan çayın fiyatının 20 TL (yüzde 33) olması ve çay ocaklarında satılan çayın fiyatının da 12,5 TL'den 15 TL (yüzde 20) olması teklif edildi. Son zam teklifi makul bulunarak kabul edildi ve yürürlüğe girdi.

Öte yandan Samsun Kahveciler Odası Başkanı Mustafa Kara, şu anda onaylanan tarifenin artan maliyet ve girdilerden dolayı fazla dayanamayacağını ifade etti.