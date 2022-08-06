Dev yayın balığı herkesin ilgi odağı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Dev yayın balığı herkesin ilgi odağı oldu

06.08.2022 12:46
Dev yayın balığı herkesin ilgi odağı oldu

Samsun'da satışa sunulan 2 metre uzunluğunda ve 108 kilogram ağırlığındaki dev yayın balığı vatandaşların ilgi odağı oldu.

Samsun'da satışa sunulan 2 metre uzunluğunda ve 108 kilogram ağırlığındaki dev yayın balığı vatandaşların ilgi odağı oldu.

2 metre uzunluğundaki dev yayın balığı balıkçılar tarafından Bafra Kızılırmak Nehri'nde yakalanarak karaya çıkartıldı. Küçük balıkçı teknesiyle yakalanan dev yayın, balıkçıların yüzünü güldürdü. Samsun'da satışa sunulan dev balık, vatandaşların dikkatini çekti. İlgi odağı olan balığı 5 kişi güçlükle yerinden kaldırırken, meraklı vatandaşlar ise cep telefonu kameralarıyla yayın balığının fotoğrafını çekti.

"Sezonun en büyüğü"

Vatandaşların ilgi odağı olan yayın balığının bu sezon tezgahlara gelen en büyük yayın olduğuna dikkat çeken balık satıcısı Onurcan Köse, "Dev yayın, Kızılırmak Nehri'nde tutuldu. Balık 2 metre uzunluğunda, 108 kilo ağırlığında. Yayın kılçıksız ve lezzetli bir balıktır. Balığın kilosunu 70 TL'den satışa sunduk" dedi.

"İlk kez gördük"

Hayatlarında ilk kez bu kadar büyük bir balık gördüklerini ifade eden vatandaşlar ise "2 metre uzunluğunda bir yayın balığını daha önce hiç görmedik. Güzel bir balık. Samsun'a da böyle güzel bir balık yakışırdı. Lezzetli ve kemiksiz bir eti var" diye konuştular.

Bir saat kadar tezgahın önünde sergilenen yayın daha sonra kilosu 70 TL'den satışa çıktı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Samsun'da ayçiçeği zararlısı 'çayır tırtılı'na karşı ZİHA'lı mücadele Samsun'da ayçiçeği zararlısı 'çayır tırtılı'na karşı ZİHA'lı mücadele CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel: '6-7 Bin Dönüm Karpuz Tarlada Kalmış Durumda' CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel: '6-7 Bin Dönüm Karpuz Tarlada Kalmış Durumda'
Kaynak: İHA

Kızılırmak, Samsun, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dev yayın balığı herkesin ilgi odağı oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
12:14 Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:14 Beşiktaş, sezonun ilk maçında Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...
11:56 Hollywood yıldızı Anne Heche, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği Tarım Kredi marketi reyonunda fiyatlar 1 senede 3'e katlandı
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
10:59 Özdağ, Milyoner'de yabancılara oturum sağladığını ağzından kaçıran yarışmacının sözlerini eleştirdi: Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor
10:50 Muğla'da çalıştığı mekanda öldürülen Zehra'nın babası ifade verdi: Parasını istemesi üzerine öldürülmüş
10:30 8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi: 59 kişi yakalandı
10:18 Ablasının gözü önünde eniştesi tarafından vurulan adam kaldırıldığı hastanede 16 gün sonra hayata gözlerini yumdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 12:46:50. #1.12#
SON DAKİKA: Dev yayın balığı herkesin ilgi odağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement