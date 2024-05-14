Samsun\'da Taşkın Kontrol İşlerinin Toplam Maliyeti 5 Milyar 5 Milyon TL

Ekonomi

Samsun'da devam eden taşkın kontrol işlerinin toplam maliyeti 5 milyar 5 milyon TL olarak dikkat çekiyor. Sulama, baraj ve gölet yatırımları ile birlikte il genelindeki toplam yatırım miktarı ise 9 milyar 87 milyon TL.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü ülke genelinde çeşitli etkinlikler ile kutlanırken, Samsun'da tarım, çiftçiler ve taşkın önlemeye yönelik yapılan dev yatırımlar da dikkat çekiyor. Bu kapsamda Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Samsun genelindeki sulama yatırımlarının maliyeti 2 milyar 690 milyon TL, baraj ve gölet inşaatlarının maliyeti 1 milyar 392 milyon TL ve taşkın önleme ilerinin maliyeti de 5 milyar 5 milyon TL olarak ifade ediliyor. Bu dev yatırımların toplam maliyeti ise 9 milyar 87 milyon TL'yi buluyor.

15 taşkın koruma işinin maliyeti 5 milyar 5 milyon TL

İl genelinde devam eden 15 adet taşkın koruma işi bulunuyor. Bu işlerden en büyüğü Samsun Mert Irmağı işinin toplam maliyeti 3 milyar 176 milyon TL. İşin şu ana kadar yüzde 10'a yakını tamamlandı. 32 milyon TL maliyetli 19 Mayıs Kuşkayası Köyü ve Tarım Arazilerinin Engiz Çayı ıslahının yüzde 92'si tamamlandı. 347 milyon TL maliyetli Terme İlçe Merkezi Taşkın Öteleme Köybucağı Depolama Tesisi İkmali 2. Kısım işinin yüzde 60'ı tamamlandı. 65 milyon TL maliyetli Yakakent İlçe Merkezi Liman Mahallesi ve Küplüağzı Köyü Arazilerinin Celevit Deresi 2. Kısım işinin yüzde 80'i tamamlandı. 20 milyon TL maliyetli Vezirköprü Oruç Mahallesi Uluçay Deresi Havzası Taşkın ve Kıyı Oyuntuları Kontrolü işinin yüzde 66'sı tamamlandı. 838 milyon TL maliyetli Samsun Köprü ve Menfez Yapımı 2. Kısım işinin yüzde 35'i tamamlandı. 31 milyon TL maliyetli Ladik İlçe Merkezinin Ladik Deresi Taşkınlarından Korunması 3. Kısım işinin yüzde 13'ü tamamlandı. 31 milyon TL maliyetli Vezirköprü Susuz Çayı Havzası 2. Kısım işinin yüzde 56'sı tamamlandı. 633 milyon TL maliyetli Terme Çayı Islahı 1. Kısım işinin yüzde 35'i tamamlandı. 122 milyon TL maliyetli Terme Bazlamaç Karagöl Deresi Islahı 2. Kısım işinde sondaj çalışmaları devam ediyor. 156 milyon TL maliyetli Vezirköprü Kürtler Çayı Yukarı Havza Yamaç Islahı 2. Kısım işinin yüzde 6'sı tamamlandı. 41 milyon TL maliyetli Havza Sivrikese Mahallesi Kirazönü Deresi Havzası işinin yapımına başlandı. 33 milyon TL maliyetli Terme Evci Mahallesi Yahyalı Deresi Havzası Taşkın ve Rüsubat Kontrolü 2. Kısım işinin yüzde 51'i tamamlandı. 130 milyon TL maliyetli Havza İlçe Merkezi Tersakan Irmağı Havzası 3. Kısım işinin yapımına başlandı. 168 milyon TL maliyetli Bafra Ozan ve Dereler Mahallelerinin Darboğaz Deresi 2. Kısım işinin de yapımına başlanacak. Ayıca Samsun'daki derelerden idari imkanlarla yapılacak 20 milyon TL maliyetli taşkın önleme amaçlı taş temini işinin de yüzde 19'u tamamlandı.

2 milyar 690 milyon TL'lik sulama yatırımı

1 milyar 362 milyon TL maliyetli 19 Mayıs Barajı Sulaması Projesi'nin yüzde 88'i tamamlandı. Proje kapsamında 6 bin 478 hektar alana su verilirken bu yıl ve 2025'te toplam bin 215 hektar alana daha su verilmesi planlanıyor. 50 milyon TL maliyetli Vezirköprü Ovası Sulaması Tamamlama Projesi'nin yüzde 75'i bitirildi. Proje kapsamında 2 bin hektar alan suya kavuşturulurken bu yıl ise bin hektar alanın daha suya kavuşturulması amaçlanıyor. 932 milyon TL maliyetli Çarşamba Ovası Sağ Sahil 2. Kısım Yüzeysel Drenajı ile 2 Metre Kotu Altı Arazisinin Pompalı Drenajı İkmali 2. Kısım işinin yüzde 57'si tamamlandı. Şu ana kadar 13 bin hektar alana su verilirken, bu yıl 10 bin hektar alan 2025 ve sonrası hedefi de 26 bin hektar alan olarak belirtiliyor. 346 milyon TL maliyetli Çarşamba Ovası Denize Çıkış Yapıları ve Sol Sahil Drenajı 2. Kısım işinin yüzde 90'ı bitirildi. İş kapsamında şu ana kadar 5 adet denize çıkış yapısı tamamlandı. 1 yapının bu yıl tamamlanması hedeflenirken, 3 yapı da 2025 ve sonrasında yapılacak.

1 milyar 392 milyon TL'lik baraj ve gölet yatırımı

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Samsun'da baraj ve gölet inşaatları devam ediyor. Bu kapsamda yüzde 15'i tamamlanan Salıpazarı Barajı'nın toplam maliyeti 1 milyar 142 milyon TL, yüzde 30'u tamamlanan Asarcık Armutlu Göleti'nin toplam maliyeti 145 milyon TL ve yüzde 20'si tamamlanan Vezirköprü Doluca Göleti'nin maliyeti de 105 milyon TL olarak dikkat çekiyor. Yapımı devam eden Salıpazarı Barajı, Armutlu Göleti ve Doluca Göleti'nin toplam maliyeti 1 milyar 392 milyon TL.

İhalesi yapıldıktan sonra inşaatına başlanacak baraj ve gölet işleri ise Tekkeköy Hıdrellez Sel Barajı işi, Terme Balas Sel Barajı işi, Terme Çöllen Sel Barajı işi, Terme - Salıpazarı baraj ikmali işi ve 19 Mayıs Barajı dolusavak onarımı işi olarak öncelik sırasını koruyor. - SAMSUN