Samsun'daki Kılıçdede-Şehir Hastanesi/Kamu Kampüsü Tramvay Hattı'nın yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildi

Samsun'daki Kılıçdede-Şehir Hastanesi/Kamu Kampüsü Tramvay Hattı'nın yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Samsun'daki Kılıçdede-Şehir Hastanesi/Kamu Kampüsü Tramvay Hattı'nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamamlayacak.
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