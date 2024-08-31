Samsun'daki Kılıçdede-Şehir Hastanesi/Kamu Kampüsü Tramvay Hattı'nın yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildi

Ekonomi

Samsun'daki Kılıçdede-Şehir Hastanesi/Kamu Kampüsü Tramvay Hattı'nın yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Samsun'daki Kılıçdede-Şehir Hastanesi/Kamu Kampüsü Tramvay Hattı'nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamamlayacak.