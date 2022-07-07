Samsun'un tek ruhsatlı mezbahası Kurban Bayramı'na hazır - Son Dakika
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Samsun'un tek ruhsatlı mezbahası Kurban Bayramı'na hazır

07.07.2022 14:47
Samsun'un tek ruhsatlı mezbahası Kurban Bayramı'na hazır

Tekkeköy Belediyesi Mezbahası yaşanabilecek yoğunluğa karşı Kurban Bayramı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı.

Tekkeköy Belediyesi Mezbahası yaşanabilecek yoğunluğa karşı Kurban Bayramı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı.

Tekkeköy Belediyesi Mezbahası Samsun sınırları içerisinde kamu eliyle işletilen tek ruhsatlı mezbaha olarak vatandaşlara hizmet veriyor. Kurban Bayramı'nda da hijyenik ve İslami koşullarda kesim hizmeti verecek tesiste yaşanabilecek yoğunluğa karşı hazırlıklar yapıldı.

Tesiste makinelerin ve gerekli ekipmanın bakımı kontrolden geçirildi. Vatandaşa daha hızlı hizmet vermek adına bayramın birinci günü tüm personelin de tesiste olacağı öğrenildi.

Yapılan hazırlıklardan bahseden Tekkeköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Öznur Güngör, "Kurban Bayramı'nın birinci günü kurbanı kesmek üzere mezbahamızda hazırlıkları tamamlamış bulunmaktayız. Gerek hijyen konusunda gerek İslami şartlarda vatandaşı memnun etmek için her türlü hazırlığımızı yapmaktayız" dedi.

İmam hazır bulunacak

Kesimlerin İslami kurallara göre yapılacağını belirten Öznur Güngör, "Şu anda personel sayımız toplam 14 kişi ve 6 kesici personel bulunuyor. Kurban Bayramı'nda tüm personel burada olacak. Kimseyi bekletmemek adına memnun etmek için uğraşacağız. Kesimlerimiz İslami şartlarda oluyor. Müftülükten hoca gelerek burada görevini yapacak. Vatandaş zaten bunu talep ediyor. Biz de onların istekleri doğrultusunda hocamızla tüm gereklilikleri yerine getirerek kesim yaptırıyoruz" diye konuştu.

Güngör, kesim ücretlerini de piyasaya göre uygun tutacaklarını sözlerine ekledi. - SAMSUN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Tekkeköy, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'un tek ruhsatlı mezbahası Kurban Bayramı'na hazır - Son Dakika

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