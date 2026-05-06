Samsung'dan 6 Yıl Garanti Kampanyası

06.05.2026 13:16
Samsung, Bespoke AI WindFree Pro klimaları için 6 yıla kadar garanti sunan kampanya başlattı.

Samsung, IF Design ödüllü Bespoke AI WindFree Pro klima serisinde 6 yıla varan garanti süresi sunan kampanyasını tüketicilerle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, IF Design ödüllü Bespoke AI WindFree Pro serisi klimalarında tasarım, yapay zeka destekli konfor ve enerji verimliliğini bir araya getiriyor. 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında 3 yıl cihaz garanti süresini 6 yıla çıkarıyor.

Samsung'un Bespoke AI WindFree Pro serisi klimaları, tasarım, yapay zeka destekli kullanım özellikleri ve enerji verimliliğini bir araya getiriyor.

Bespoke AI WindFree Pro serisi, kampanya koşullarının yerine getirilmesi halinde 6 yıla varan garanti süresiyle kullanıcılarla buluşuyor.

Estetik tasarımı, yapay zeka destekli soğutma teknolojileri ve kişiselleştirilebilir kullanım modlarıyla öne çıkan seri, yaşam alanlarına yönelik farklı kullanım seçenekleri sunuyor.

Bespoke AI WindFree Pro serisi, estetik tasarımıyla bulunduğu ortama uyum sağlarken, modern yaşam alanlarında teknoloji ve tasarımı bir araya getiriyor.

Kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen 7 farklı kullanım moduna sahip seri, Maksimum Üfleme moduyla yüzde 15'e kadar daha hızlı soğutma sağlıyor. Eşit Hava Dağılımı ve Uzak Erişim özellikleriyle serinliği yaşam alanının farklı noktalarına ulaştıran seri, AI Direkt ve Dolaylı Üfleme modlarıyla da kullanıcı hareketlerine göre kişiselleştirilmiş kullanım sunuyor.

WindFree Rüzgarsız Serinlik Teknolojisi ile hava, mikro delikler aracılığıyla dağıtılarak daha dengeli bir serinlik elde ediliyor.

AI Enerji Modu, kullanım alışkanlıkları ve ortam koşullarını analiz ederek enerji tüketiminin optimize edilmesine katkı sağlıyor. Söz konusu özellikle enerji kullanımında yüzde 30'a varan tasarruf mümkün olabiliyor.

Samsung, kampanya kapsamında seçili Bespoke AI WindFree klima modellerinde standart 3 yıllık garanti süresine ek olarak 3 yıl ücretsiz garanti sunuyor. 31 Mayıs'a kadar geçerli kampanya kapsamında kullanıcılar toplamda 6 yıllık garanti süresinden yararlanabiliyor.

Kampanyadan faydalanabilmek için ürünün Samsung Yetkili Servisleri tarafından kurulması, SmartThings uygulamasına kaydedilmesi ve Samsung Fırsatları uygulaması üzerinden başvuru yapılması gerekiyor.

Kampanyaya ilişkin detaylı bilgilere Samsung'un internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
