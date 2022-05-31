Samsung'dan WindFree klimayla yenilikçi çözümler - Son Dakika
Üye Girişi

Samsung'dan WindFree klimayla yenilikçi çözümler

31.05.2022 15:55
Samsung'dan WindFree klimayla yenilikçi çözümler

Samsung'un WindFree rüzgarsız serinlik teknolojisine sahip Wi-Fi özellikli klima modelleri bu yaz, doğrudan rüzgara maruz kalmadan serinleme imkanı sunuyor.

Samsung'un WindFree rüzgarsız serinlik teknolojisine sahip Wi-Fi özellikli klima modelleri bu yaz, doğrudan rüzgara maruz kalmadan serinleme imkanı sunuyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi teknolojilerinin yanı sıra tasarımıyla da farklılaşan WindFree klimalar, planlama aşamasından itibaren fonksiyonlara ve ihtiyaca uygun olarak yenilikçi modüler tasarım teknolojisi tercih edilerek geliştirildi.

Havayı, 23 bin mikro hava deliğinden yumuşak ve sessizce dağıtarak durgun hava ortamı yaratan WindFree özelliği, rahatsız edici soğuk rüzgar hissi oluşturmuyor, konforlu ve homojen bir serinlik hissi sağlıyor.

Ayrıca klimalar Yapay Zeka Özellikli Otomatik Soğutma Teknolojisi sayesinde, klima soğutma tercihlerine dinamik olarak uyum sağlamasıyla dikkati çekiyor.

Yüzde 77'e kadar enerji tasarrufu

Enerji verimliliği yüksek WindFree soğutma teknolojileri kullanıcıların daha fazla tasarruf etmelerine fırsat sunuyor. Klima WindFree modunda çalışırken, dış ünite "Hızlı Soğutma" moduna kıyasla yüzde 77'ye kadar daha az elektrik kullanarak minimum güç tüketiyor. Böylece elektrik faturalarını önemli oranda azaltabiliyor.

Kullanıcılar, "Akıllı Ev" uygulamasını kullanan Wi-Fi Kontrolü ile klimanın fonksiyonlarını uzaktan kontrol edebiliyor ve çalışma şeklini programlayabiliyor. Ayrıca, nasıl çalıştığına dair kullanıcılara canlı bir şekilde geri bildirim sağlıyor ve güç kullanımını izlemeye olanak tanıyor.

WindFree Rüzgarsız Serinlik Teknolojisine sahip "İyi Uyku Modu" ise rahatsız edici hava akışı olmadan, iyi bir gece uykusu için ideal oda sıcaklığını sağlıyor.

Samsung'un, kullanıcılar odada olsa da olmasa da verimli soğutma sağlayan "Akıllı Göz" özelliği 20 dakika içinde odada herhangi bir hareket olup olmadığını tespit edebiliyor ve enerji tasarrufu sağlamak için WindFree moduna geçebiliyor.

Ayrıca kullanıcılar, tamamen tercihe bağlı olarak hava üfleme yönünü veya bulundukları odada nereye giderse gitsinler hava üflemesinin kendilerini takip etmesini sağlayabiliyor.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Çin Daha Temiz Enerji Karışımı Elde Etmek İçin Rüzgar ve Güneş Enerjisi Kapasitesini Artıracak Çin Daha Temiz Enerji Karışımı Elde Etmek İçin Rüzgar ve Güneş Enerjisi Kapasitesini Artıracak Ordu'ya ikinci güneş enerji santrali kuruluyor Ordu'ya ikinci güneş enerji santrali kuruluyor
Kaynak: AA

Samsung, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsung'dan WindFree klimayla yenilikçi çözümler - Son Dakika


Son Dakika
16:13 Arkeologlar, 500 yıllık hastanede kazı yaptı, 42 insana ait iskelet bulundu
16:04 Suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra sosyal medya paylaşımı geldi
15:57 Erdoğan'dan nargile açıklaması: Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik bazı hazırlıklar yapıyoruz
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki gündem oldu!
15:38 Başkan adayı Dursun Özbek'ten umutlandıracak vaatler: Galatasaray gelecektir
15:17 Gençlerle buluşan Erdoğan, "Maçtan geliyorum" diyerek şaşkınlık yarattı!
15:15 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin hapis tehdidine cevap: Yahu sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez
15:13 Şeyma Subaşı, mikseri çalıştıramayınca sosyal medyanın diline düştü: Sanki Acun Ilıcalı'dan önce paşa torunuydu
14:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Silivri'ye gönderilen Kaftancıoğlu ile telefon görüşmesini anlattı: Sesi iyi geliyordu
14:51 İtalyan tenisçinin kıyafetinde bulunan logo olay oldu! Hakem maça çıkmasını engellemek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 16:22:33. #1.11#
SON DAKİKA: Samsung'dan WindFree klimayla yenilikçi çözümler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement