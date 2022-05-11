Samsung, "hayalet" ağlardan dönüştürdüğü malzemelerle karbon emisyonunu yüzde 25 azalttı - Son Dakika
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Samsung, "hayalet" ağlardan dönüştürdüğü malzemelerle karbon emisyonunu yüzde 25 azalttı

11.05.2022 11:28
Samsung, "hayalet" ağlardan dönüştürdüğü malzemelerle karbon emisyonunu yüzde 25 azalttı

Samsung'un Galaxy mobil cihazlarında kullandığı okyanus kaynaklı geri dönüştürülmüş plastik kullanımının, sıradan plastik kullanımıyla kıyaslandığında karbondioksit (CO2) emisyonunu yüzde 25 azalttığı araştırmalarla ortaya konuldu.

Samsung'un Galaxy mobil cihazlarında kullandığı okyanus kaynaklı geri dönüştürülmüş plastik kullanımının, sıradan plastik kullanımıyla kıyaslandığında karbondioksit (CO2) emisyonunu yüzde 25 azalttığı araştırmalarla ortaya konuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung'un bu yılın başında piyasaya sürdüğü yeni Galaxy S22 serisi, Galaxy Tab S8 serisi ve Galaxy Book2 Pro serisi cihazlarda, okyanusa atılan ve "hayalet ağlar" olarak da adlandırılan balıkçı ağlarından yapılmış ve geri dönüştürülerek yeniden işlevlendirilmiş malzemeler kullanılıyor.

Güvenlik sertifikasyon kuruluşu Underwriters Laboratories (UL) tarafından yürütülen Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) sonuçlarına göre, 1 tonluk sıradan plastiğin üretilmesi için 4,4 ton karbon emisyonu gerçekleştiriliyor. Aynı miktarda okyanus kaynaklı geri dönüştürülmüş plastiğin kullanılması sonucunda ise 3,3 tonluk karbon emisyonu oluşuyor.

1 tonluk plastik üretimi için; geleneksel yöntemler yerine atık balıkçı ağlarının geri dönüştürülerek kullanılması ile karbon emisyonu 1,1 ton azalmış oluyor. Karbon emisyonunda 1,1 tonluk bu azalma, 30 yaşındaki 120 adet çam ağacının emeceği karbon miktarına eşit.

Galaxy S22 serisinin anahtar braketi, S Pen'in iç kapağı ve ayrıca Galaxy Book2 Pro serisinin dokunmatik yüzey tutucusu ve iç braketinde, atık balıkçı ağlarından üretilen geri dönüştürülmüş plastik malzemeleri dahil eden Samsung, bunu sadece başlangıç olarak görüyor. Samsung, okyanus kaynaklı geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını geliştirerek ve kapsamını genişleterek, tüm ürünlerinde kullanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Samsung, "Galaxy for the Planet" sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında, 2025 yılına kadar geri dönüştürülmüş malzemelerin tüm yeni Galaxy ürünlerinde kullanılmasını amaçlıyor.

Şirket ayrıca, ürün ambalajlarında tek kullanımlık plastik kullanımına son vermeyi, akıllı telefon şarj cihazlarının bekleme durumunda güç sarfiyatının azaltılmasını ve atıkların çöp sahalarına gitmesini tamamen engellemeyi hedefliyor.

Samsung, 2015'ten bu yana 56 bin kullanılmış telefonu toplayarak ham maddeye dönüştürdü

22 Nisan Dünya Günü kapsamında, Samsung ve Samsung'a bağlı 11 kuruluş, Güney Kore'deki tüm çalışanlarının da katılımıyla, kullanılmış telefonları dönüştürmek için bir kampanya yürütüyor.

Çalışanlar, eski telefonlarını, pillerini ve şarj cihazlarını markası fark etmeksizin bağışlayarak bu kampanyaya katılabiliyor. Toplanan ürünler parçalanarak ayrıştırılıyor ve bu sayede üretimde yeniden kullanılabilecek altın, gümüş ve bronz gibi hammaddeler elde ediliyor.

Bu kampanyayı 2015 yılından bu yana yürüten Samsung, geçen yıla kadar yaklaşık 56 bin adet kullanılmış telefonun toplanmasını sağladı. Samsung ayrıca, ürün geliştirmeden, atıkların bertaraf edilmesine kadar, çevresel etkinin tüm süreçlerde en aza indirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung, 'hayalet' ağlardan dönüştürdüğü malzemelerle karbon emisyonunu yüzde 25 azalttı - Son Dakika


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