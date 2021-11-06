Üye Girişi
Sanat ve antika fuarında NFT eserler ilgi görüyor - Son Dakika

Sanat ve antika fuarında NFT eserler ilgi görüyor

06.11.2021 00:57
Sanat ve antika fuarında NFT eserler ilgi görüyor

Son dönemde sıkça karşılaşılan NFT'ler binlerce yıllık antika eserlerle aynı fuarda sergileniyor.

Son dönemde sıkça karşılaşılan NFT'ler binlerce yıllık antika eserlerle aynı fuarda sergileniyor.

Dijitalin sanatla buluştuğu NFT eserler, koleksiyoner ziyaretçiler tarafından ilgi ile karşılanıyor. Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı tarihe iz bırakmış antika eserler ve NFT eserleri bir araya getirme özelliği taşıyor. Fuarda yaklaşık 230 NFT eser sergilenirken, sanatçıların ise eserlerinin sergilenmesi sağlanıyor. Öte yandan, 1000 adet katılımcıya özel olarak, sanatçı Hakan Yıldırım tarafından üretilmiş Sultan Abdülaziz Han Londra Seyahat Madolyunu NFTsi dağıtılacak.

"İlgilenen herkese destek olmaya çalışıyoruz"

Fuarda NFT eserlere ilişkin bilgi veren yetkili Barça Yüce, "Bu ekosistemi büyütmek için fuarda yer alıyoruz. Ayrıca eserlerini sergilemek isteyen sanatçılarımıza da burada eserlerini sergilemelerini sağlıyoruz ve sanatseverlerle buluşturuyoruz. İlgilenen herkese destek olmaya çalışıyoruz. Burada yaklaşık 220-230 adet eser bulunuyor" şeklinde konuştu.

Son olarak NFT çekilişi yaptıklarını belirten Yüce, "Sultan Abdülaziz Han'ının Londra seyahat madalyonunun bin adet NFT'sini dağıtıyoruz. Burada bizim standımıza gelip talep edenlere gönderiyoruz. Bu madalyon ise fuarda sergileniyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Sultan Abdülaziz, Londra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sanat ve antika fuarında NFT eserler ilgi görüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İYİ Parti'den beklenen istifa! Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ın basın toplantısında açıklayacağı düşünülüyor 00:58 İYİ Parti'den beklenen istifa! Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ın basın toplantısında açıklayacağı düşünülüyor Astsubay, boşanma sonrası avukatının ofisinde intihar etti 00:11 Astsubay, boşanma sonrası avukatının ofisinde intihar etti İşkence itiraflarından sonra ilk kez konuştu! MİT eski yetkilisi Eymür: Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim 23:53 İşkence itiraflarından sonra ilk kez konuştu! MİT eski yetkilisi Eymür: Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim
Süleyman Soylu'dan şaşırtan itiraf: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım 23:11 Süleyman Soylu'dan şaşırtan itiraf: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı 22:31 Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var 21:53 Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var
İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür 17:14 İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak 14:16 Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak

Son Dakika Haberleri
00:58 İYİ Parti'den beklenen istifa! Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ın basın toplantısında açıklayacağı düşünülüyor
00:34 Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
00:11 Astsubay, boşanma sonrası avukatının ofisinde intihar etti
00:04 Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılış töreninde çocuklarla birlikte şarkı söyledi
23:53 İşkence itiraflarından sonra ilk kez konuştu! MİT eski yetkilisi Eymür: Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim
23:49 Önemli iddia! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a kanser teşhisi konulduğu öne sürüldü
23:10 Süleyman Soylu'dan şaşırtan itiraf: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım
23:08 Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren ilk kez konuştu! Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi
22:31 Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı
22:23 İstanbul'a çöken sis mest eden görüntüler ortaya çıkardı
Meclis Başkanı'ndan Meclis Başkanı'ndan "özür dile" çağrısı! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a, şehit yakınına ettiği küfür sonrası yeni bir tepki daha geldi         
01:01
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret         
00:34
Yaralamadan gözaltına alınan şüpheli, PKK mensubu çıktı! 2 askerimizi şehit edip, bir çocuğu öldürdüğünü itiraf etti Yaralamadan gözaltına alınan şüpheli, PKK mensubu çıktı! 2 askerimizi şehit edip, bir çocuğu öldürdüğünü itiraf etti         
00:09
Önemli iddia! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a kanser teşhisi konulduğu öne sürüldü Önemli iddia! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a kanser teşhisi konulduğu öne sürüldü         
23:50
Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren ilk kez konuştu! Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren ilk kez konuştu! Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi         
23:08
Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı         
21:55
Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var         
17:45
"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor         
16:30
Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak         
13:28
Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı         
13:07
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 01:06:20. #1.11#
SON DAKİKA: Sanat ve antika fuarında NFT eserler ilgi görüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement