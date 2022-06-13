Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 10,8 arttı - Son Dakika
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Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 10,8 arttı

13.06.2022 10:12
Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 10,8 arttı

SANAYİ üretim endeksi, nisan ayında aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti.

SANAYİ üretim endeksi, nisan ayında aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, sanayi üretim endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 yükseldi, aylık bazda ise aynı kaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,9 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.

Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 azaldı.


Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 10,8 arttı
Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 10,8 arttı
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Perakende satış hacmi yıllık yüzde 14,7 arttı Perakende satış hacmi yıllık yüzde 14,7 arttı
Kaynak: DHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 10,8 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 10,8 arttı - Son Dakika
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