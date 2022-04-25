Sanayi ve teknolojide 15 teknik komitenin oluşum ve görevlerinde düzenleme - Son Dakika
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Sanayi ve teknolojide 15 teknik komitenin oluşum ve görevlerinde düzenleme

25.04.2022 09:39
Sanayi ve teknolojide 15 teknik komitenin oluşum ve görevlerinde düzenleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren 15 teknik komitenin oluşumu ve görev tanımları yeniden düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren 15 teknik komitenin oluşumu ve görev tanımları yeniden düzenlendi.

Bakanlığın konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğlerle Basınçlı Ekipmanlar, Deniz Teknolojileri ve Sanayisi, Deri ve Deri Ürünleri, Elektrik-Elektronik, Gaz Yakan Cihazlar, İklimlendirme, Makina, Asansör, İlaç, Kimya, Tekstil ve Hazır Giyim, Toprak Ürünleri, Orman Ürünleri Kağıt ve Mobilya, Metal ile Raylı Sistemler sanayi teknik komitelerinin oluşumları ve görevlerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve hedefler doğrultusunda ilgili komitelerin oluşumu, çalışması, usul ve esasları ile görev tanımları belirlendi.

Komitelerin alt çalışma gruplarına ilişkin hükümler de tebliğlerde yer aldı.

Gaz Yakan Cihazlar Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ'de, Avrupa Birliği teknik mevzuatı, ulusal mevzuat ve standardizasyon konularında Bakanlık tarafından yürütülen uyumlaştırma, uygulama, etki analizi, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde gerekli iş birliğini sağlamaya dönük maddeler de yer aldı.

Söz konusu tebliğlerin yayımlanmasıyla komitelere ilişkin eski tebliğler yürürlükten kaldırıldı.

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Hazır Giyim, Gazete, Metal, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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