Şanlıurfa'da pamuk tohumları toprakla buluşmaya başladı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da pamuk tohumları toprakla buluşmaya başladı

29.04.2022 10:59
Şanlıurfa'da pamuk tohumları toprakla buluşmaya başladı

Türkiye'de pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 40'ının karşılandığı Şanlıurfa'da çiftçiler, pamuk ekimine başladı.

Türkiye'de pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 40'ının karşılandığı Şanlıurfa'da çiftçiler, pamuk ekimine başladı.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da ilkbaharın gelmesiyle tarlalarını yeni sezona hazırlayan çiftçiler, havaların ısınmasıyla birlikte toprakla tohumu buluşturmaya başladı.

Bölgede "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuk, lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında geliyor.

Kozasından çiçek açımına kadar her evresinde tarlalarda görsel şölen sunan pamuk, ağustos ayının sonlarına doğru hasada hazır hale geliyor.

"Çiftçilerin 20 Nisan ile 20 Mayıs tarihleri arasında ekimleri tamamlamaları gerekiyor"

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Çopur, AA muhabirine, pamuk üretiminde Türkiye'nin önemli kentlerinden olan Şanlıurfa'da ekimin başladığını söyledi.

Pamuk ekimi için sıcaklıkla ilgili bir sıkıntı bulunmadığını aktaran Çopur, şöyle konuştu:

"Çiftçiler tohum çeşidini seçerken bölgemizde adaptasyon kabiliyeti yüksek sertifikalı çeşitleri tercih etmeliler. Sertifikalı veya etiketi olmayan çeşitleri kesinlikle tercih etmesinler. Çünkü bunlar çok ciddi anlamda sıkıntılara neden oluyor. Pamuk çıktıktan sonra erken emici dediğimiz zararlıların kontrol edilerek takiplerinin yapılmasını öneriyoruz. Ekim derinliği de çok önemli, 3-4 santimetrelik derinlik yeterlidir. Ayrıca sıkıntılardan birisi de ekimin geciktirilmesi. Geç ekilince sonbaharda yağmura yakalanma riski var, böyle olunca da 1-2 derece pamuğun kalitesi düşüyor. Dolayısıyla da ürünlerini daha ucuza satmak zorunda kalıyorlar. Bundan dolayı çiftçilerin 20 Nisan ile 20 Mayıs tarihleri arasında ekimleri tamamlamaları gerekiyor. Bu hususlara dikkat edilirse iyi bir sezon geçireceklerini düşünüyorum."

Yüksek rekolte bekleniyor

Türkiye'deki pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 40'ının Şanlıurfa'dan karşılandığını anımsatan Çopur, "Bu yıl geçen yıla göre daha yüksek ekim alanı ve rekolte bekliyoruz. Ekim alanları ve üretim anlamında geçen yıla göre çok ciddi bir rekolte artışı bekliyoruz, bu da sektör açısından olumlu. Çiftçilerimiz pamuk ekimiyle ilgili ciddi bir sıkıntı yaşamıyor ama zaman zaman fazla gübre kullanımıyla ve sulamayla ilgili sıkıntılar olabiliyor ama bu süreçte zaman zaman önerilerde bulunacağız." diye konuştu.

Havalar pamuk ekimi için güzel

Çiftçilerden Halil Aksoy ise havaların ısınmasıyla ekimlerin erken başladığını söyledi.

Hava şartlarının tohumun toprakla buluşması için ideal olduğunu ifade eden Aksoy, "Kış mevsiminden itibaren toprağı ekime hazırlanması için ilaçlama, gübreleme ve sulama yaptık. Tarlalar hazır olunca da ekime başladık. Girdi fiyatları biraz yüksek ama temennimiz pamuk fiyatlarının yüksek olmasıdır. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum." diye konuştu.

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Şanlıurfa, Türkiye, Mayıs, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da pamuk tohumları toprakla buluşmaya başladı - Son Dakika


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