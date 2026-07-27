İnegöl hayvan pazarı 2 ay aradan sonra bu hafta açılıyor

İnegöl'de bir mahallede görülen şap hastalığı vakası nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda tedbir amaçlı kapatılan İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı, 30 Temmuz Perşembe günü itibariyle açılıyor.

İnegöl'de Kurban Bayramı sonrası bir mahallede tespit edilen şap hastalığı vakası nedeniyle, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla bazı tedbirler hayata geçirilmişti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda İnegöl Hayvan Pazarının hastalığın iyileşme sürecine bağlı olarak tedbir amaçlı kapalı kalacağı duyurulmuştu. Haziran ayı başı itibariyle kapanan hayvan pazarı, 2 aylık sürenin ardından yeniden açılmak için gün sayıyor.

İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kararıyla tedbir amaçlı kapatılan hayvan pazarının bu hafta itibariyle açılacağı duyuruldu. 30 Temmuz Perşembe günü itibariyle İnegöl Hayvan Pazarı hizmet vermeye başlayacak.