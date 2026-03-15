Sarıgöl\'de Fidan Üretiminde Hedef 700 Bin

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki girişimci kardeş tarafından kurulan üzüm ve meyve fidanı üretim alanı, kısa sürede Ege Bölgesi'nin önemli fidan tedarik noktalarından biri haline geldi. Geçen yıl 140 bin kök üretim yapan kardeşler, bu yıl hedeflerini 700 bin kök üzüm fidanına çıkardı.

Sarıgöl'de iki girişimci kardeşin kurduğu fidan üretim alanında 25 çeşit üzüm fidanı yetiştiriliyor. Geçen yıl 140 bin kök üretim yapan kardeşler, bu yıl 700 bin kök hedefiyle üretimi büyütürken yüzlerce kadına da istihdam sağlıyor.

Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesi'nde girişimci kardeşler Ahmet ve Aytaç Ünlükoç tarafından kurulan üzüm ve meyve fidanı üretim alanında çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Ege Bölgesi başta olmak üzere birçok il ve ilçeye gönderilen fidanlar, tüplü ve açık köklü olarak yetiştirilerek üreticilerle buluşturuluyor.

Ahmetağa Mahallesi'nde yaklaşık 30 dekarlık alanda gerçekleştirilen üretimin iki dönümlük bölümünde tüplü üzüm fidanları tül örtü altında korunarak yetiştiriliyor. Alanın geri kalan kısmında ise açık alanda üzüm ve çeşitli meyve fidanlarının üretimi yapılıyor.

Fidan üretiminde görev alan kardeşlerden Ahmet Ünlükoç ziraat mühendisi olarak üretim aşamasını yürütürken, Aytaç Ünlükoç ise fidanların satış ve pazarlama süreçleriyle ilgileniyor.

İki yıldır bu işi büyük bir heyecanla yaptıklarını belirten Aytaç Ünlükoç, "Kardeşimle birlikte bu işi severek yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 25 çeşit üzüm fidanından 140 bin kök üretim gerçekleştirdik. Bu yıl hedefimizi 700 bin köke çıkardık. Ege Bölgesi başta olmak üzere farklı bölgelere de fidan gönderiyoruz. Sadece üzüm değil, zeytin ve çeşitli meyve fidanları da yetiştiriyoruz." dedi.

Bu yıl üretimi büyüttüklerini ifade eden Ünlükoç, "İki dönümlük alanda tüplü olarak yaklaşık 250 bin adet üzüm fidanı yetiştiriyoruz. Tüplü üretim yapılan alan tül file ile korunuyor. Günlük ortalama 39 kadın işçi çalışıyor. Bir ay içerisinde toplamda yaklaşık 800 kadın işçi bu üretimde görev alarak tüplü fidanların hazırlanmasına katkı sağlıyor." diye konuştu.

Ahmetağa Mahallesi'nde gerçekleştirilen bu üretimin bölgeye ekonomik hareketlilik getirdiğini belirten mahalle sakinleri ise iki girişimci kardeşin hem üretime hem de istihdama önemli katkı sağladığını ifade etti. - MANİSA