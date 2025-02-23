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Ekonomi

Sebze Fiyatlarında Rekor Artış

Sebze Fiyatlarında Rekor Artış

Tarım-ÜFE'ye göre sebze üretici fiyatları yıllık yüzde 289 artışla birçok çiftçi kazanç sağladı.

23.02.2025 10:01
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Sebzede üretici fiyatları yıllık yüzde 289'a varan oranlarda artış gösterince birçok üründe çiftçi iyi kazandı.

Edinilen bilgiye göre, 2025'in Ocak ayına ilişkin 'Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ne (Tarım-ÜFE) göre üretici fiyatları yıllık yüzde 35,54 ve aylık yüzde 2,74 arttı.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 160,40 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 29,64 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrularda üretici enflasyonu yıllık yüzde 38,59 olarak gerçekleşti.

Kışın tüketilen sebzelerin fiyatları yıllık Tarım-ÜFE ortalaması olan yüzde 35,54'ün üzerinde yükselirken, bazı ürünlerde çiftçiler iyi kazandı.

Kırmızı lahana, brokoli, kırmızı turp yüzde 200 üzerinde arttı

2024 ile 2025 Ocak aylarına ilişkin TÜİK rakamlarına göre, sebzeler içinde en fazla yükseliş gösteren ürün yüzde 289'luk artışla tanesi 7,64 liradan 29,78 liraya çıkan kırmızı lahana oldu. Bu sezon kara lahana üreten çiftçinin yüzü güldü. Bu ürünü, üretici fiyatı yüzde 227 yükselerek 4,61 liradan 15,09 liraya ulaşan kırmızı turp ile geçen yıl ocaktan ekime kadar fiyatı yüzde 200 artarak tanesi 18,36 liradan 45,14 liraya çıkan brokoli izledi. Brokoli 2024'ün ekimdeki en yüksek fiyatını gördükten sonra bu yılın ocak ayında 34,07 liraya geriledi. Brokoli üreticisi ekim kasım ve aralık döneminde iyi kazandı.

Taze fasulye ve beyaz lahananın üretici fiyatları da yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi. Beyaz lahananın tane fiyatı, 5,81 liradan yüzde 115 artışla 12,48 liraya, taze fasulyenin kilogramı ise 29,06 liradan yüzde 103 yükselişle 59,27 liraya çıktı. Sivri biberin kilosunun üreticiden çıkış fiyatı ise yüzde 100 artarak 52,27 lira oldu.

Karnabahar yüzde 98 artarak 26,58 liraya, pırasa yüzde 88,4 yükselerek 23,17 liraya, patlıcan yüzde 78 artışla 37,30 liraya,taze soğan yüzde 71,5 yükselişle 40,20 liraya, ıspanak 16,24 liradan 24,55 liraya (yüzde 51), havuç 7,62 liradan 11,22 liraya (yüzde 47), kıvırcık marul 17,36 liradan 25,35 liraya (yüzde 46), salatalık (hıyar) 17,69 liradan 23,54 liraya (yüzde 33), domates 18,91 liradan 23,82 liraya (yüzde 26) çıktı. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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