Seçimi kaybeden Kazım Yılmaz, Çarşamba Ticaret Borsası üyelerine teşekkür etti

Çarşamba Ticaret Borsası'nda 2009 yılından itibaren dört dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Kazım Yılmaz, gerçekleştirilen seçimlerde başkanlığı kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Açıklamasında 1991 yılında Çarşamba Ticaret Borsası'nda hizmete başladığını belirten Yılmaz, 2009 yılından itibaren dört dönem sürdürdüğü başkanlık görevi boyunca borsanın kurumsal yapısını güçlendirmek, üyelerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek, tarım ve ticaret hayatının gelişimine katkı sunmak için çalıştığını ifade etti. Görev süresi boyunca yönetim ve meclis üyeleri, çalışma arkadaşları ve üyelerle birlikte hareket ettiklerini ifade eden Yılmaz, borsanın bugün ulaştığı noktada emeği ve katkısı bulunan herkese gönülden teşekkür ettiğini belirtti. Gerçekleştirilen seçimlerin ardından ortaya çıkan iradeye saygı duyduğunu kaydeden Yılmaz, yeni yönetime başarılar dileyerek, Çarşamba Ticaret Borsası'nın bundan sonraki süreçte de üyelerin ortak menfaatleri ve ilçenin ekonomik gelişimi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğine inandığını ifade etti. Yaklaşık 35 yıllık borsa hizmeti boyunca edindiği en büyük kazanımın Çarşamba'nın ticaret ve tarım hayatına katkı sunabilmek olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Çarşamba Ticaret Borsası benim için yalnızca bir görev yeri değil, hayatımın da çok önemli bir parçası olmuştur. Bu süre içerisinde güvenini ve desteğini esirgemeyen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar gösterdikleri güven, dostluk ve teveccüh için tüm üyelerimize teşekkür ediyor; seçim sonuçlarının Borsamız, üyelerimiz ve Çarşamba'mız için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.