SEDAŞ Muhtar Dernek Başkanlarını Ağırladı - Son Dakika
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Ekonomi

SEDAŞ Muhtar Dernek Başkanlarını Ağırladı

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), hizmet bölgesindeki muhtar derneklerinin başkanlarını Genel Müdürlük kampüsünde ağırladı. Toplantıda, muhtar dernek başkanları mahallelerindeki enerji taleplerini aktardı ve kesintisiz elektrik dağıtım çalışmaları değerlendirildi.

07.08.2024 13:48
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Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), hizmet bölgesindeki muhtar derneklerinin başkanlarını Genel Müdürlük kampüsünde ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sakarya il ve ilçe temsilcilerinin katıldığı toplantıda muhtar dernek başkanları, mahallelerindeki enerji taleplerini aktardı.

Kesintisiz elektrik dağıtım çalışmalarının ve bölgedeki gelişim potansiyelinin değerlendirildiği buluşmada, karşılıklı iş birliği ve iletişimi güçlendirmek amaçlı konular masaya yatırıldı.

SEDAŞ Teknik Eğitim Merkezinde gerçekleşen toplantıya SEDAŞ Regülasyon, Strateji ve Uyum Direktörü Mustafa Yılmaz, Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, Yatırım, Varlık ve Şebeke Yönetimi Direktörü Mustafa Emre Şafak, Yatırım ve Bakım Grup Müdürü Düzgün Dolu, Sakarya Bölge Müdürü Arzu Karaduman, Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin, Yatırım Planlama Müdürü Ayşegül Kaya, SEDAŞ bölge yöneticileri ve Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ile ilçe muhtar dernek başkanları katıldı. Muhtarların bölgedeki elektrik dağıtımıyla ilgili taleplerini ve sorunlarını aktardığı toplantıda SEDAŞ'ın üst yönetim ekibi, muhtarların görüşlerini dinleyerek çözüm odaklı yaklaşımlarını karşılıklı önerilerle ele aldı.

Toplantıda, bölgesel elektrik altyapısının güçlendirilmesi, ilave trafo talepleri, şebekelerin yenilenmesi, gerilim düşüklüğü yaşanan noktaların tespiti, hatlara temas eden ağaçların budanması, aydınlatma talepleri, yatırım planları ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan taleplere ilişkin konu başlıklarının altı çizildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi SEDAŞ Muhtar Dernek Başkanlarını Ağırladı - Son Dakika

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