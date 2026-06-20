Başkan Şimşek'ten ova yollarına yerinde inceleme - Son Dakika
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Başkan Şimşek'ten ova yollarına yerinde inceleme

Başkan Şimşek\'ten ova yollarına yerinde inceleme
20.06.2026 10:40  Güncelleme: 10:42
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Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, ilçede yürütülen ova yolları düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi alan Başkan Şimşek, tarımsal üretime destek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, ilçede yürütülen ova yolları düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek mahalle mahalle tamamlanan ve yeni başlayan projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde sürdürdüğü ova yolları çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, yürütülen çalışmaları yerinde görmek ve sahada görev yapan ekiplerden detaylı bilgi almak amacıyla çalışma yapılan alanlarda incelemelerde bulundu. Başkan Şimşek'e incelemeler sırasında Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gökhan Duymuş, mahalle muhtarları ve belediyenin teknik ekipleri eşlik etti.

Program kapsamında özellikle çalışmaların tamamlandığı Sancaklıbozköy, Sancaklıiğdecik, Karaoğlanlı ve Sancaklıuzunçınar mahallelerinde detaylı incelemeler gerçekleştirildi.

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Hakan Şimşek, "Üreticilerimizin ve çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Onların alın terini ve emeklerini korumak, bağ ve bahçelerine daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçe genelinde planladığımız ova yolları çalışmalarının büyük bir kısmını tamamladık. Yeni mahallelerimizde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Amacımız, Şehzadeler genelinde ulaşımı kolaylaştırarak tarımsal üretime ve üreticilerimize en büyük desteği vermektir. Sahada emek veren tüm mesai arkadaşlarıma ve bizlere destek olan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye ekiplerinin yoğun mesai harcadığı çalışmalar kapsamında; Sancaklıbozköy Mahallesi'nde 5 bin 941 metre malzemeli, 33 bin metre malzemesiz; Sancaklıuzunçınar Mahallesi'nde 882 metre malzemeli, 12 bin metre malzemesiz; Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde 9 bin 500 metre malzemeli, 8 bin 500 metre malzemesiz; Sancaklıkayadibi Mahallesi'nde 620 metre malzemeli, 150 metre malzemesiz ve Ayvacık Mahallesi'nde 1.300 metre malzemesiz ova yolu çalışması tamamlandı.

Çalışmaların sürdüğü bir diğer nokta olan Sancaklıçeşmebaşı Mahallesi'nde ise 780 metre malzemeli ve 3 bin 90 metre malzemesiz yol düzenlemesi tamamlanırken, Karaoğlanlı Mahallesi'nde de 9 bin 780 metre malzemeli ve 2 bin 675 metre malzemesiz yol çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmaların yanı sıra Yukarıçobanisa ve Aşağıçobanisa mahallelerinde de ova yolları düzenleme çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanacağı belirtildi.

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda ilçe genelinde bugüne kadar toplam 27 bin 503 metre malzemeli ve 60 bin 715 metre malzemesiz ova yolu çalışması tamamlandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Başkan Şimşek'ten ova yollarına yerinde inceleme - Son Dakika

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