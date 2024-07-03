Şehzadeler Belediyesi Parke Taşı Üretim Tesisi Yeniden Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Şehzadeler Belediyesi Parke Taşı Üretim Tesisi Yeniden Faaliyete Geçti

Şehzadeler Belediyesi Parke Taşı Üretim Tesisi Yeniden Faaliyete Geçti

Şehzadeler Belediyesi, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde bulunan ve geçtiğimiz ocak ayından bu yana kapalı olan parke taşı üretim tesisini yeniden faaliyete geçirdi. Tesiste günlük 300 metrekare parke taşı ve 1000 metre bordür üretimi yapılacak.

03.07.2024 12:12  Güncelleme: 12:14
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Şehzadeler Belediyesi, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde bulunan ve geçtiğimiz ocak ayından bu yana kapalı olan parke taşı üretim tesisini yeniden faaliyete geçirdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın talimatıyla tekrar üretime başlayan tesiste, ilk etapta günlük 300 metrekare parke taşı ve 1000 metre bordür üretimi yapılacak. Üretim ekipmanlarının yenilenmesi ile birlikte kısa süre içerisinde tam kapasite üretime geçilecek olan tesis, günlük 600 metrekare parke taşı ve 2 bin metre bordür üretim kapasitesine sahip olacak.

Tesiste üretilen parke taşı, bordür, oluk ve Hollanda parke taşı olarak bilinen ürünler, ilçenin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gidermek amacıyla kullanılacak.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tesisin yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Ocak ayından bu yana kapalı olan parke taşı üretim tesisimizi yeniden faaliyete geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üretim tesisimizin açılmasıyla birlikte ilçemizin ihtiyaçlarını kendi kaynaklarımızla karşılayabileceğiz. İlk etapta günlük 300 metrekare parke taşı ve 1000 metre bordür üretimi yapacağız ve ekipmanlarımızın yenilenmesi ile birlikte tam kapasiteye geçerek, günlük 600 metrekare parke taşı ve 2000 metre bordür üretebileceğiz. İlçemizin ihtiyaçlarını hızlı ve kaliteli bir şekilde karşılamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu tesisin yeniden açılması, belediyemizin hizmet kalitesini artırmak adına attığımız önemli bir adımdır."

Başkan Durbay, Sancaklıbozköy Mahallesi'ndeki tesiste üretimin yeniden başlamasıyla birlikte, ilçedeki altyapı çalışmalarının daha hızlı ve etkili bir şekilde sürdürüleceğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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