Sektör kaynakları konutlarda son çeyrekte doğal gaz ve elektriğe zam beklemiyor - Son Dakika
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Sektör kaynakları konutlarda son çeyrekte doğal gaz ve elektriğe zam beklemiyor

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Sektör kaynakları konutlarda son çeyrekte doğal gaz ve elektriğe zam beklemiyor
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Sektör kaynakları, 1 Ekim'den geçerli konutlarda doğal gaz ve elektriğe zam beklemiyor. Kaynaklar, konutlarda son kaynak tedarik tarifesi limitinin 2027 yılı için 3 bin kilovatsaate düşürülmesinin beklendiğini, kararın ekim ayında alınabileceğini ifade etti.

Milyonların gözü, bir anda etkili olan soğuk hava nedeniyle doğal gaz ve elektrik tarifelerine çevrildi. Enerji yönetimi, gerek doğal gazda gerekse elektrikte yüksek oranlı zam gereksiniminin sürdüğünü belirterek, buna karşın enflasyonla mücadele kapsamında izlenen tarife politikasının 1 Ekim'den geçerli yılın son çeyreğinde de süreceği mesajını verdi.

SON ÇEYREĞE MEVCUT TARİFELERLE GİRİLMESİ BEKLENİYOR

Sektör kaynakları, ANKA'ya yaptıkları açıklamada, konutlarda doğal gaza ve elektriğe zam beklemediklerini belirterek, "Son dakikada büyük bir sürpriz olmazsa son çeyreğe de mevcut tarifelerle girilecek gibi görünüyor" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de elektrik tarifeleri genelde üç ayda bir, doğal gaz tarifeleri ise aylık olarak gözden geçiriliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik, BOTAŞ da doğal gazla ilgili tarifeleri belirliyor. Yeni elektrik tarifeleri Resmi Gazete'de yayımlanıyor, doğal gaz tarifeleri de BOTAŞ'ın internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyuruluyor.

Ekonomi yönetimi, 2023 yılının ikinci yarısından bu yana özellikle elektrik ve doğal gaza yapılacak zam ve buna ilişkin oranların belirlenmesinde etkili oluyor. Tarifeler, iktidarın enflasyon hedefiyle uyumlu biçimde artırılıyor. 1 Ekim'den geçerli olacak yeni tarifelere ilişkin hazırlıklar da ekonomi yönetiminin kontrolünde ilerliyor, enflasyon hedefi göz önünde bulunduruluyor.

SÜBVANSİYONLU TÜKETİM SINIRI 3 BİN KİLOVATSAATE İNEBİLİR

Kaynaklar, elektrik tarifelerinde konut aboneleri için yıllık sübvansiyonlu tüketim sınırının (son kaynak tedarik tarifesi limitinin) 4 bin kilovatsaat olduğunu anımsatarak, "Konutlarda, son kaynak tedarik tarifesi limitinin 2027 yılı için 3 bin kilovatsaate düşürülmesi bekleniyor. Buna ilişkin karar, geçen yıl olduğu gibi ekim ayında alınabilir" dedi.

Eski TEDAŞ Genel Müdür vekili Osman Nuri Doğan, tüketim sınırının 3 bin kilovatsaate düşürülmesi durumunda, aylık 780 TL'ye kadar faturası gelen abonelerde sübvansiyonun devam edeceğini vurguladı.

SANAYİ VE SANTRAL TARİFESİNDE ARTIŞ İHTİMALİ

Sektör kaynakları, BOTAŞ'ın doğal gaz alım maliyetlerinin arttığına dikkati çekerek, enerji çevrelerinde sanayi ve santral tarifesinde bir miktar artışın konuşulduğunu vurguladı. Kaynaklar, "Halen bu iki gruba her bin metreküp gazın satış fiyatı 18 bin TL. Bu, bir miktar artar mı? Düşük bir olasılık. Birkaç güne kadar yeni tarifeler belli olacak" dedi.

Kaynak: ANKA
Elektrik ZammıEkonomiEnerjiFinansZamSon Dakika

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