Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA

13.03.2022 22:47

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar önceki günlerde takipte kalın dediği MİUS insansız savaş uçağına ilişkin heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Kızılelma'yı müjdeleyen Selçuk Bayraktar, yeni bir video yayınladı. Selçuk Bayraktar, Kızılelma projesi hakkında "Karşınızda; Bayraktar Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA" dedi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta da kullanılan İHA ve SİHA'lardan sonra Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde yeni projelerini duyurmuş ve İnsansız Savaş Uçağı çalışmalarının tam gaz sürdüğü müjdesini paylaşmıştı. O paylaşımında Bayraktar ,"Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma yolda geliyor, takipte kalın." ifadelerini kullanmıştı.

"AKINCI'NIN PABUCUNU DAMA ATABİLECKE TEK İHA"

Akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşan Selçuk Bayraktar, "Karşınızda; Bayraktar Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA" notunu paylaşımına ekledi.

Videoda hangarda yer alan Bayraktar TB modellerine değinen Bayraktar, "Herkese iyi akşamlar. Arkamda Bayraktar TB 1'i görüyorsunuz. Bayraktar TB2'nin ilk prototipi. İlk uçuşunu 2009'da yapmıştı. Tam otomatik bir şekilde pist başına gidip, otomatik kalkış yapıp, sekiz saat havada kalıp, otomatik bir şekilde inmişti. O dönemde yurt dışından aldığımız İHA'larda dahi bu özellik yoktu. Yine Bayraktar TB2, bütün dünyaya nam salmış Bayraktar TB2 duruyor. O da ilk uçuşunu 2014'te yaptı. Hemen ileriye doğru gidince biraz daha yakın zamanda ilk uçuşunu yaptığımız bir platform var. O da geleceğin dron taksileri diyebileceğimiz, uçan arabaları diyebileceğimiz Cezeri." dedi.

Selçuk Bayraktar'dan yeni MİUS paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA

"AİLEMİZİN EN GENÇ VE EN İRİ ÜYESİ"

İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma hakkında da açıklamalar yapan Bayraktar, "Tabii ailemizin en genç ve en iri üyesi Bayraktar Kızılelma var. O da ilk uçuşuna gün sayıyor. Bizler için tabii mühendisler olarak bu platformları ekip olarak hayata geçirmek çok büyük bir gurur kaynağı. Ama bizleri en fazla motive eden şey yukarıda gördüğümüz ülkemizin tam bağımsız yarınları. Tekrardan herkese iyi hafta sonları. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

BAYRAKTAR MİUS NEDİR?

Baykar Bayraktar MİUS ya da Muharip İnsansız Uçak Sistemi (kısa adıyla: MİUS), Türk insansız hava aracı üreticisi Baykar Savunma tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden, turbofan motorlu insansız savaş uçağıdır.

BAYRAKTAR MİUS ÖZELLİKLERİ

Selçuk Bayraktar, 4 Ağustos 2021 günü Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü'nün düzenlediği Havacılık ve Uzay Zirvesi 2 etkinliğinde, MİUS'un özelliklerini şöyle sıraladı:

Kalkış Ağırlığı: 5,5 Ton

Faydalı Yük Kapasitesi: 1,5 Ton (Gövde içi ve kanat altında mühimmat taşıma kabiliyeti)

Seyir Süresi: 5 Saat

Maksimum İrtifa: 40.000 ft (12.000 m)

Seyir Hızı: 800 km/sa (0,65 Mach)

Özellikler:

Katapult yardımı olmadan yakalama kabloları ve kanca yardımıyla TCG Anadolu LHD gemisinden iniş ve kalkış

İlk prototipler sübsonik, sonraki prototiplerde ise süpersonik kabiliyet

Düşük Radar İzi

Dikey kuyruklar ve önde bulunan yatay kontrol yüzeyleri (Kanart)

Akıllı Filo Otonomisi

İlk Prototipte Uçuş Hedefi: 2023

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Selçuk Bayraktar'dan heyecan yaratan MİUS paylaşımı: Yolda geliyor, takipte kalın Selçuk Bayraktar'dan heyecan yaratan MİUS paylaşımı: Yolda geliyor, takipte kalın

Muharip İnsansız Uçak Sistemi, İhlas Haber Ajansı, Selçuk Bayraktar, Savaş, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA - Son Dakika
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