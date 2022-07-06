Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

06.07.2022 09:00
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 17,0620 liradan, euro ise 17,4970 liradan güne başladı.

Dolar 17,0620 liradan, euro ise 17,4970 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 17,06 liradan alınan dolar 17,0620 liradan, 17,4950 liradan alınan euro ise 17,4970 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 16,98 liradan, euro ise 17,40 liradan satılmıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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