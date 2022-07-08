Dolar 17,2830 liradan, euro ise 17,5610 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 17,2810 liradan alınan dolar 17,2830 liradan, 17,5590 liradan alınan euro ise 17,5610 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,25 liradan, euro ise 17,54 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Ekonomi, Son Dakika
Son Dakika › Ekonomi › Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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