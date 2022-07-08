Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

08.07.2022 08:58
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 17,2830 liradan, euro ise 17,5610 liradan güne başladı.

Dolar 17,2830 liradan, euro ise 17,5610 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 17,2810 liradan alınan dolar 17,2830 liradan, 17,5590 liradan alınan euro ise 17,5610 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,25 liradan, euro ise 17,54 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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