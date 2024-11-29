Sermaye Piyasalarında Büyüme: 5,1 Trilyon TL

Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, kasım ayı itibarıyla menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyi hacminin 5,1 trilyon liraya ulaştığını belirterek, "69 adet portföy yönetim şirketi tarafından yönetilen toplam portföy büyüklüğü de 6 trilyon lirayı aştı." dedi.

Gönül, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) tarafından İstanbul'da düzenlenen 4. Portföy Yönetimi Zirvesi'nde konuştu.

Kurumsal yatırımcıların; tüm sermaye piyasasının düzenli bir şekilde büyümesine en büyük katkıyı sağladığını dile getiren Gönül, sermaye piyasasının büyümesinde olmazsa olmaz olarak gördükleri kurumsal yatırımcıların işlemlerin çabuk ve sorunsuz gerçekleşmesi ve piyasanın derinliğinin artması konusundaki önemine işaret etti.

Gönül, 2024'ün kurumsal yatırımcılar için oldukça önemli bir yıl olduğunu kaydederek, kasım ayı itibarıyla menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyi hacminin 5,1 trilyon liraya ulaştığını, 69 adet portföy yönetim şirketi tarafından yönetilen toplam portföy büyüklüğünün 6 trilyon lirayı aştığını söyledi.

Tüm yatırım fonlarında yatırım yapanların sayısının 5,4 milyon civarında bulunduğunu ifade eden Gönül, 2024 yılı içerisinde menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarının yanı sıra girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonlarının benzer şekilde büyüdüğünü anlattı.

Gönül, "Özellikle gayrimenkul ve yatırım fonları, proje gayrimenkul yatırım fonları da dahil olmak üzere girişim sermayesi yatırım fonlarının büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 büyüme kaydetti. Bu hepimizin başarısı olarak gördüğümüz bir konudur." ifadelerini kullandı.

"Toplam işlem hacimleri TEFAS'ta 5 trilyon liraya, BEFAS'ta 45 milyar liraya ulaştı"

İbrahim Ömer Gönül, yeşil, sürdürülebilir ve sosyal konulara dokunan fon büyüklüklerinin de her geçen gün arttığını belirterek, kasım ayı itibarıyla yenilenebilir enerji ve sosyal alanlara odaklanan kurumsal yatırımcıların toplam piyasa değerinin 28,2 milyar liraya yaklaştığını söyledi.

Sürdürülebilirlik temalı 60 adet menkul kıymet yatırım fonunun bulunduğuna işaret eden Gönül, "Buradaki iki önemli platformumuz olan TEFAS ve BEFAS oldukça başarılı ve sizlerin sayesinde oldukça güzel şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu fonların toplam işlem hacimleri TEFAS'ta 5 trilyon liraya, BEFAS'ta ise 45 milyar liraya ulaştı." diye konuştu.

Yıl içerisinde hayata geçirilen ve kurumsal yatırımcıları etkileyen düzenlemeler

SPK Başkanı Gönül, sektör talepleri ve uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar dikkate alınarak bu yıl içerisinde kurumsal yatırımcıları etkileyen birçok önemli düzenlemeyi hayata geçirdikleri bilgisini vererek, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve yönetim sürecinde şeffaflığın artırılması amacıyla dünyada "stewardship" olarak bilinen sorumlu yönetim ilkelerini hayata geçirdiklerini aktardı.

Bu alanda, portföy yönetim şirketlerine rehberlik etmek üzere 16 Şubat'ta Sorumlu Yönetim İlkelerini yayımladıklarını hatırlatan Gönül, 21 Kasım'da bu ilkelere ilişkin uygulamaların raporlanmasında esas alınacak raporlama standardını belirleyerek, konu hakkındaki tüm düzenlemeleri Sorumlu Yönetim İlkeleri Rehberi kapsamına aldıklarını ifade etti.

Gönül, standart fonların, girişim sermayesi yatırımlarının finansmanında daha etkin bir rol oynaması amacıyla girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapabilmelerine imkanı sağladıklarını kaydederek, "Serbest fon başvuru süreçlerinin sadeleştirilmesi ve daha etkin şekilde yürütülebilmesi amacıyla Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklikler yaptık." dedi.

Proje gayrimenkul yatırım fonunun kurulmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Gönül, şu açıklamalarda bulundu:

"Girişim sermayesi yatırımlarının finansmanında önemli bir yatırım aracı olan girişim sermayesi yatırım fonları, hızla büyümeye devam etmekte ve ülkemiz sermaye piyasalarında da giderek derinliğini sağlamaktadır. Biz de Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklikler gerçekleştirdik. Buradaki açıklamalarla yakında sizlere bu konuda yol göstermeye devam edeceğiz."

Gönül, bu yıl hayata geçirilen Finansal Okuryazarlık Platformu'ndan bahsederek, bu platformun sektöre ve sektörde faaliyet gösteren yönetim şirketlerine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.