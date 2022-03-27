Sezonun ilk dış hat uçuşu karşılandı - Son Dakika
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Sezonun ilk dış hat uçuşu karşılandı

27.03.2022 16:36
Sezonun ilk dış hat uçuşu karşılandı

Milas-Bodrum Havalimanı'na sezonun ilk dış hat uçuşu, İngiltere'den yapıldı.

Milas- Bodrum Havalimanı'na sezonun ilk dış hat uçuşu, İngiltere'den yapıldı. Bristol'den gelen uçak, su takıyla karşılandı.

Milas-Bodrum Havalimanı'nda İngiltere'den gelen yılın ilk uçuşu su takıyla karşılandı. A-320 tipi uçakla 180 yolcu Bristol'den Bodrum'a geldi. İki yıl aradan sonra Bodrum'a gelen İngiliz yolcular, terminalde yerel halk oyunları ve çiçeklerle karşılandı. Karşılamada pasta kesimi de yapıldı.

Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu "Havalimanımızda sezonun ilk dış hat uçuşunu karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Pandemiye karşı yolcularımıza güvenli ve konforlu seyahat deneyimi sunmak üzere paydaşlarımızla işbirliği içindeyiz. Bu sezon yolcu trafiğimizin geçen yıla göre artacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz" dedi. - MUĞLA

Sezonun ilk dış hat uçuşu karşılandı
Sezonun ilk dış hat uçuşu karşılandı
Sezonun ilk dış hat uçuşu karşılandı
Sezonun ilk dış hat uçuşu karşılandı
Sezonun ilk dış hat uçuşu karşılandı
Sezonun ilk dış hat uçuşu karşılandı
Sezonun ilk dış hat uçuşu karşılandı
Sezonun ilk dış hat uçuşu karşılandı
Sezonun ilk dış hat uçuşu karşılandı
Sezonun ilk dış hat uçuşu karşılandı
Sezonun ilk dış hat uçuşu karşılandı
Sezonun ilk dış hat uçuşu karşılandı
Sezonun ilk dış hat uçuşu karşılandı

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England, Bodrum, Uçak, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sezonun ilk dış hat uçuşu karşılandı - Son Dakika


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