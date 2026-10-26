İstanbul için saat verildi! Hava bir anda soğuyacak, yağmur geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul için saat verildi! Hava bir anda soğuyacak, yağmur geliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul için saat verildi! Hava bir anda soğuyacak, yağmur geliyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKOM'a göre İstanbul, yarın sabah saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisine girecek. Şiddetli rüzgarla sıcaklık 5-7 derece düşecek. Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de 06.00-12.00 arası kuvvetli sağanak bekleniyor.

İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM'un tahminlerine göre İstanbul, yarın sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Kuzeyli rüzgarın etkisiyle sıcaklıkların 5 ila 7 derece düşmesi, kentin kuzey ilçelerinde ise 06.00-12.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, kent genelinde etkili olması beklenen yeni soğuk ve yağışlı hava dalgasına ilişkin meteorolojik değerlendirmede bulundu. Tahminlere göre İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümü, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemin etkisi altına girecek.

SABAH SAATLERİNE DİKKAT 

AKOM verilerine göre yarın (Salı) sabah saat 06.00'dan itibaren kuzeyli yönlerden esen rüzgarın kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Rüzgarın etkisiyle hava sıcaklıklarının 5 ila 7 derece azalarak kış mevsimi değerlerine gerilemesi, kent genelinde ise aralıklarla sağanak geçişleri yaşanması öngörülüyor.

Yağışların gün boyunca il genelinde aralıklarla sürmesi beklenirken 06.00-12.00 saatleri arasında kentin kuzeyindeki Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: ANKA
EyüpsultanİstanbulSarıyerBeykozGüncelYaşamŞileAKOMSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
Elektrik faturalarında yeni dönem Sistem sil baştan değişiyor Elektrik faturalarında yeni dönem! Sistem sil baştan değişiyor
Caddede havlayarak yürüdü, o anları kendisi paylaştı Caddede havlayarak yürüdü, o anları kendisi paylaştı
16:41
Günün ilk derbisinde geri dönüş İşte kazanan
Günün ilk derbisinde geri dönüş! İşte kazanan
16:18
Mısır’dan Suudi Arabistan’a askeri destek kararı
Mısır'dan Suudi Arabistan'a askeri destek kararı
15:14
İlçeyi karıştıran fotoğraf
İlçeyi karıştıran fotoğraf
15:04
Mike Tyson İstanbul’a geldi Derbi sorusuna bomba yanıt
Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
15:04
Bu ilanın bedeli ağır oldu Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
Bu ilanın bedeli ağır oldu! Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 16:56:01. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul için saat verildi! Hava bir anda soğuyacak, yağmur geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei