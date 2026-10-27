Muğla'da şiddetli yağış bekleniyor, iç ve batı kesimlerde sıcaklık 3-5 derece düşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla'da şiddetli yağış bekleniyor, iç ve batı kesimlerde sıcaklık 3-5 derece düşecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji, Muğla'da şiddetli yer yer aşırı yağış bekliyor; Marmara, Güneydoğu Anadolu, Antalya, Osmaniye, Tunceli, Aydın, Hatay, İzmir ve Adana'nın kuzeyinde kuvvetli sağanak görülecek. İç ve batıda sıcaklık 3-5 derece azalacak, Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı olacak.

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Güneydoğu Anadolu (Batman ve Siirt hariç), Antalya, Osmaniye ve Tunceli çevreleri ile Aydın ve Hatay'ın kıyı, İzmir ve Adana'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Muğla çevrelerinde şiddetli yer yer aşırı olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle Kuzeybatı kesimlerde kuzey, diğer yerlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, İç Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 Km/Saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli, kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 21

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kuzey ve batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 25

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 25

Kaynak: İHA
İstanbulGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk aileye Vietnam’da şok Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
Kerem Aktürkoğlu kendi hocasının yakasına yapıştı, Eren Elmalı yerde yatan futbolcuya tekme attı Kerem Aktürkoğlu kendi hocasının yakasına yapıştı, Eren Elmalı yerde yatan futbolcuya tekme attı
MHP’li meclis üyesinin katil zanlısı tuvalette yakalandı MHP'li meclis üyesinin katil zanlısı tuvalette yakalandı
Didem Soydan 20 dönüm arazi aldı Nedeni duyanları şaşırttı Didem Soydan 20 dönüm arazi aldı! Nedeni duyanları şaşırttı
Pelin Karahan’ın para biriktirme yöntemi şaşırttı Sırrını açıkladı Pelin Karahan'ın para biriktirme yöntemi şaşırttı! Sırrını açıkladı
Okan Buruk kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti İşte üzüntü duyduğu durum Okan Buruk kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti! İşte üzüntü duyduğu durum
Uğurcan Çakır’dan Ederson için bomba yorum Uğurcan Çakır'dan Ederson için bomba yorum
08:28
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
08:15
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar
WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
08:04
İsrail’de tarihi gün Gözler sandıktan çıkacak kararda
İsrail'de tarihi gün! Gözler sandıktan çıkacak kararda
07:56
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
07:25
Japonya’dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
07:09
Bakırköy Belediyesi’ne operasyon 37 şüpheli gözaltına alındı
Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 37 şüpheli gözaltına alındı
06:55
İstanbul’da gece yarısı çatırdama sesleri 2 bina boşaltıldı
İstanbul'da gece yarısı çatırdama sesleri! 2 bina boşaltıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 09:19:14. #.0.2#
SON DAKİKA: Muğla'da şiddetli yağış bekleniyor, iç ve batı kesimlerde sıcaklık 3-5 derece düşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei