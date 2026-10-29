Hakkari\'de hava soğudu, Yüksekova\'daki Cilo Dağları\'nın zirveleri karla beyazladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini sürdüren yağışlı hava nedeniyle Cilo Dağları beyazı büründü.

İl genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yüksekova ilçesinin simge noktalarından olan Cilo Dağları'nın zirveleri, yağışla beraber beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte dağ eteklerinde güzel manzaralar oluşurken, soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde de ilçede ve bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yetkililer, yüksek kesimlerde seyahat eden sürücüleri ve vatandaşları hava muhalefetine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.