Hakkari'de hava soğudu, Yüksekova'daki Cilo Dağları'nın zirveleri karla beyazladı - Son Dakika
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Hakkari'de hava soğudu, Yüksekova'daki Cilo Dağları'nın zirveleri karla beyazladı

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Hakkari\'de hava soğudu, Yüksekova\'daki Cilo Dağları\'nın zirveleri karla beyazladı
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Hakkari\'de hava soğudu, Yüksekova\'daki Cilo Dağları\'nın zirveleri karla beyazladı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının düşmesiyle Cilo Dağları'nın zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Yetkililer, karın dağ eteklerinde manzara oluşturduğu ilçede yüksek kesimlerde seyahat eden sürücüleri ve vatandaşları hava muhalefetine karşı uyardı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini sürdüren yağışlı hava nedeniyle Cilo Dağları beyazı büründü.

İl genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yüksekova ilçesinin simge noktalarından olan Cilo Dağları'nın zirveleri, yağışla beraber beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte dağ eteklerinde güzel manzaralar oluşurken, soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde de ilçede ve bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yetkililer, yüksek kesimlerde seyahat eden sürücüleri ve vatandaşları hava muhalefetine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA
Yüksekova3. SayfaHakkariGüncelYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de hava soğudu, Yüksekova'daki Cilo Dağları'nın zirveleri karla beyazladı - Son Dakika
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