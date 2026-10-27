10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Toprağın altından servet çıktı - Son Dakika
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10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Toprağın altından servet çıktı

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10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Toprağın altından servet çıktı
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10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Toprağın altından servet çıktı
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Avustralya'da amatör olarak altın arayan bir kişi, metal dedektöründen gelen zayıf sinyalin peşine düşünce toprağın 10 santimetre altında servet buldu. Ağırlığı 1 kilo 218 gram olan altın parçasının değerinin yaklaşık 150 bin dolar (7,5 milyon TL) olduğu belirlendi. Şanslı adamın, altını koleksiyoncuya satması halinde yaklaşık 10 milyon TL kazanabileceği belirtiliyor.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde amatör olarak altın arayan bir kişi, yıllardır sürdürdüğü uğraşın karşılığını milyonlarca liralık keşifle aldı.

Broken Hill kentinde yaşayan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen adam, Tibooburra yakınlarındaki Mount Stuart bölgesinde altın aradığı sırada metal dedektöründen zayıf bir sinyal aldı.

Ekim ayının ortalarında bölgede birkaç gün boyunca arama yapan adam, günün sonuna yaklaşırken cihazın verdiği sinyal üzerine toprağı kazmaya başladı.

Yaklaşık 10 santimetre derinliğe ulaştığında dedektörün çok daha güçlü tepki verdiğini fark eden adam, kazdığı çukurda parlak sarı bir nokta gördü.

Başlangıçta bunun boyanmış bir taş olabileceğini düşünen amatör arayıcı, kısa süre sonra karşısındaki parçanın büyük bir altın olduğunu anladı.

1 KİLODAN AĞIR ÇIKTI

Topraktan çıkarılan ve üzerinde kuvars mineralleri bulunan altın parçasının ağırlığı 1 kilo 218 gram olarak ölçüldü.

Yapılan incelemelerde parçanın yaklaşık 940 gramının saf altından oluştuğu belirlendi.

Altının piyasa değerinin 150 bin ila 160 bin dolar arasında olduğu hesaplandı. 27 Ekim 2026 itibarıyla dolar kurunun yaklaşık 49,8 TL olduğu dikkate alındığında, bu tutar 7 milyon 470 bin TL ile 7 milyon 968 bin TL'ye karşılık geliyor.

Şanslı adam, bulduğu altın parçasına bölgenin adından esinlenerek "Tibooburra Spud" ismini verdi.

KOLEKSİYONCUYA SATARSA 10 MİLYON TL KAZANABİLİR

Amatör altın arayıcısı, keşfettiği parçayı bir koleksiyoncuya satmayı planlıyor.

Altının yalnızca içerdiği değerli metal miktarıyla değil, büyüklüğü ve nadir bulunmasıyla da dikkat çektiği belirtiliyor.

Bu nedenle parçanın koleksiyoncuya satılması halinde fiyatının 200 bin dolara kadar yükselebileceği değerlendiriliyor.

Bu rakam, güncel döviz kuruyla yaklaşık 9 milyon 960 bin TL'ye karşılık geliyor.

Böylece toprağın yalnızca birkaç santimetre altında bulunan altın parçasının satışından yaklaşık 10 milyon TL gelir elde edilmesi mümkün olabilir.

20 YILDA BÖYLESİNİ SADECE BİR KEZ GÖRDÜ

Broken Hill'de 20 yılı aşkın süredir altın arama ekipmanları satan Greg Spangler, bu büyüklükte bir altın parçasına rastlamanın son derece nadir olduğunu belirtti.

Spangler, meslek hayatı boyunca bir kilogramdan ağır altın bulan yalnızca bir başka kişiyle karşılaştığını söyledi.

Bölgede altın arayanların genellikle küçük parçalar veya birkaç ons ağırlığında altın bulduğunu anlatan Spangler, kilogramlık keşiflerin oldukça ender gerçekleştiğini ifade etti.

YILLARDIR ALTIN ARIYORDU

Milyonlarca liralık keşfe imza atan adamın uzun yıllardır amatör olarak altın aradığı öğrenildi.

Daha önce yaptığı aramalarda çoğunlukla eski mermiler, çiviler, at nalları ve çeşitli metal parçalarıyla karşılaştığını anlatan adam, bu kez karşısına çıkan parçanın büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşadı.

Üstelik keşfi yapmasını sağlayan sinyalin başlangıçta oldukça zayıf olduğunu, bu nedenle altını neredeyse fark etmeden geçeceğini belirtti.

BÖLGEDE 1880'Lİ YILLARDAN BERİ ALTIN ARANIYOR

Avustralya'nın Tibooburra çevresi, 1880'li yılların sonlarından bu yana altın arama faaliyetleriyle biliniyor.

Bölge, günümüzde de metal dedektörleriyle altın aramak isteyen amatörlerin ilgisini çekiyor.

Ancak her arazide serbestçe arama yapılamıyor. Mount Stuart ve Gumvale gibi belirli bölgelerde ücret karşılığında altın aramaya izin verilirken, bazı alanlarda izin süreçleri nedeniyle kısıtlamalar uygulanıyor.

ŞANSLI ADAMDAN ALTIN ARAYANLARA TAVSİYE

Yıllarca arama yapmasına rağmen çoğu zaman değerli bir şey bulamadığını anlatan adam, büyük keşfinin ardından altın aramak isteyenlere sabırlı olmalarını tavsiye etti.

Metal dedektöründen gelen her sinyalin değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan amatör arayıcı, aramaya devam etmenin önemine dikkat çekti.

Günün sonunda duyduğu zayıf bir sinyalin yaklaşık 7,5 milyon TL değerinde bir keşfe dönüşmesi, yıllardır sürdürdüğü uğraşın en büyük ödülü oldu.

AvustralyaDünyaSon Dakika

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