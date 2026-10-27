Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurt dışına çıkmak isteyen ancak vize ve pasaport işlemleriyle uğraşmak istemeyen Türk vatandaşları için Gürcistan cazip bir seçenek sunuyor. Yeni tip çipli kimlik kartıyla giriş yapılabilen ülkede, vize almadan bir yıla kadar kalmak mümkün. Batum ve Tiflis turistik seçenekleriyle öne çıkarken, ülkede çalışmak veya yerleşmek isteyenlerin farklı yasal koşulları yerine getirmesi gerekiyor.

Yurt dışına seyahat etmek isteyen ancak vize işlemleri ve pasaport masrafları nedeniyle planlarını erteleyenler için Türkiye'nin komşusu Gürcistan dikkat çeken bir seçenek sunuyor. Türk vatandaşlarının yeni tip çipli kimlik kartlarıyla giriş yapabildiği ülkede, vize almadan bir yıla kadar kalmak mümkün. Özellikle Batum ve Tiflis, hem kısa süreli tatil hem de uzun süreli konaklama planlayanların ilgisini çekiyor.

TÜRK VATANDAŞLARINA 1 YIL VİZESİZ KALIŞ HAKKI

Yurt dışına çıkmak isteyenlerin karşılaştığı en önemli engeller arasında vize başvuruları, pasaport işlemleri ve seyahat masrafları bulunuyor. Ancak Türkiye'nin kuzeydoğu komşusu Gürcistan, Türk vatandaşlarına sunduğu seyahat kolaylıklarıyla alternatif oluşturuyor.

İki ülke arasındaki uygulama kapsamında Türk vatandaşları, Gürcistan'a vize almadan giriş yapabiliyor ve ülkede bir yıla kadar kalabiliyor. Bu süre, kısa süreli tatillerin yanı sıra daha uzun konaklama planları yapanlar için de önemli bir avantaj sağlıyor.

PASAPORT OLMADAN KİMLİKLE GİRİŞ YAPILABİLİYOR

Gürcistan'a seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının pasaport sahibi olması da zorunlu değil. Yeni tip çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla ülkeye giriş yapılabiliyor.

Bu uygulama sayesinde pasaport çıkarma ve vize başvurusu gibi işlemlerle uğraşmadan yurt dışına seyahat etmek mümkün oluyor.

Ancak kimlikle giriş ve vizesiz kalış hakkı, Gürcistan'da çalışma veya süresiz yerleşme izni anlamına gelmiyor. Ülkede çalışmayı ya da kalıcı olarak yaşamayı planlayanların ilgili yasal koşulları ayrıca yerine getirmesi gerekiyor.

BATUM, TÜRKİYE'YE YAKINLIĞIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Gürcistan'ın en çok ziyaret edilen şehirlerinden Batum, Karadeniz kıyısındaki konumu ve Türkiye sınırına yakınlığıyla dikkat çekiyor.

Sahil şeridi, yürüyüş alanları ve turistik noktalarıyla bilinen şehir, özellikle kısa süreli tatil yapmak isteyenlerin değerlendirebileceği destinasyonlar arasında bulunuyor.

Türkiye'ye yakın olması, Batum'u kara yoluyla seyahat planlayanlar açısından da ulaşılabilir bir seçenek haline getiriyor.

BAŞKENT TİFLİS TARİHİ VE KÜLTÜREL DOKUSUYLA İLGİ ÇEKİYOR

Gürcistan'ın başkenti Tiflis ise tarihi yapıları, dar sokakları ve hareketli şehir yaşamıyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor.

Geleneksel mimari ile modern şehir hayatının bir arada bulunduğu Tiflis, kültür ve şehir turizmini tercih edenlerin ilgisini çekiyor.

Hem Batum hem de Tiflis, kısa süreli gezilerin yanı sıra daha uzun konaklamalar için de çeşitli alternatifler sunuyor.

1 YIL VİZESİZ KALMAK ÇALIŞMA İZNİ ANLAMINA GELMİYOR

Gürcistan'da Türk vatandaşlarına tanınan bir yıllık vizesiz kalış hakkı, ülkede her türlü faaliyetin serbestçe yapılabileceği anlamına gelmiyor.

Özellikle iş bulmak, çalışmak veya uzun süreli yerleşim planı yapmak isteyenlerin Gürcistan'ın çalışma ve ikamet mevzuatını incelemesi gerekiyor.

Turistik amaçlı seyahat ile çalışma ve yerleşme süreçleri farklı yasal koşullara tabi olabiliyor.

SEYAHAT ETMEDEN ÖNCE GİRİŞ ŞARTLARINI KONTROL EDİN

Gürcistan'a gitmeyi düşünenlerin yolculuk öncesinde güncel giriş koşullarını öğrenmesi önem taşıyor.

Kimlik kartının geçerliliği, seyahat belgeleri ve sağlık sigortasına ilişkin kuralların önceden kontrol edilmesi, sınır geçişinde yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesine yardımcı olabilir.

Vizesiz seyahat ve kimlikle giriş imkânıyla Gürcistan, yurt dışına çıkmak isteyen Türk vatandaşları için değerlendirebilecekleri ülkeler arasında yer alıyor.

GürcistanSeyahatTürkiyeTiflisBatumDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya’dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu 16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Trump’tan seçime günler kala olay vaat Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak Trump'tan seçime günler kala olay vaat! Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak
Derbi sonrası ortalık karıştı Mert Hakan’ın hareketine tepki yağdı Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü Görenler şaşırdı Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü! Görenler şaşırdı
Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon Başkan Şeniz Doğan ve eşi gözaltında Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon! Başkan Şeniz Doğan ve eşi gözaltında
Görüntü bu sabah kaydedildi Sağanağın vurduğu iki ilçede yollar göle döndü Görüntü bu sabah kaydedildi! Sağanağın vurduğu iki ilçede yollar göle döndü
Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum
Archie Brown’dan Abdülkerim Bardakcı’ya olay sözler: Kadın gibi... Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...
10:56
Arda Turan boynuna sarıldı Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
10:34
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
10:16
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
10:08
Dev yasa dışı bahis operasyonu 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
Dev yasa dışı bahis operasyonu! 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
10:05
Archie Brown’dan Abdülkerim Bardakcı’ya olay sözler: Kadın gibi...
Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...
09:51
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum
09:33
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü Görenler şaşırdı
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü! Görenler şaşırdı
09:22
Derbi sonrası ortalık karıştı Mert Hakan’ın hareketine tepki yağdı
Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı
08:55
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
08:40
İstanbul’da şiddetli sağanak 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
08:28
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
07:09
Bakırköy Belediyesi’ne operasyon 5’i başkan yardımcısı 56 kişi gözaltında
Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 5'i başkan yardımcısı 56 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 11:10:14. #7.13#
SON DAKİKA: Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei