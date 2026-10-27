Okan Buruk derbi sonrası Amedspor\'dan özür diledi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, hem derbi galibiyetini değerlendirdi hem de Amedspor'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

OKAN BURUK'TAN AMEDSPOR'A ÖZÜR

Şampiyonluk yarışındaki takımlardan söz ederken Amedspor'u unuttuğunu belirten Okan Buruk, Diyarbakır temsilcisinden özür diledi. Buruk, "Dört büyük takım yarışta derken Amedspor'u unuttum, özür dilerim, onlar da yarışın içinde, onları da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adamın Amedspor'un performansını takdir etmesi ve özür dilemesi dikkat çekti.

"DERBİ KAZANDIK AMA HİÇBİR ŞEY KAZANMADIK"

Fenerbahçe karşısındaki galibiyete rağmen şampiyonluk yarışında henüz yolun başında olduklarını vurgulayan Buruk, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi. Buruk, "Bir derbiyi olabildiğinin en iyisi şekliyle oynadı oyuncularım. Önemli bir galibiyet. Bir maç kazandık, derbi kazandık ama hiçbir şey kazanmadık. Liderliğimiz devam ediyor ama Konya deplasmanı yine zor olacak, Şampiyonlar Ligi var, Amedspor maçı var" dedi.

"ÇOK DAHA FARKLI BİR SKOR OLABİLİRDİ"

Derbide takımının ortaya koyduğu oyunu da değerlendiren Okan Buruk, futbolcularının taktiksel açıdan başarılı bir performans sergilediğini belirtti. Sahaya doğru yayıldıklarını, ilk yarıda yaptıkları rotasyonlarla boş alanlar bulduklarını ve hat kırıcı paslarla rakip kalede çok sayıda pozisyona girdiklerini anlatan Buruk, Fenerbahçe karşısındaki mücadeleyi sezonun en üstün oynadıkları maçlardan biri olarak değerlendirdi. Galatasaray'ın daha farklı bir skorla da kazanabileceğini savunan deneyimli teknik adam, önlerindeki karşılaşmalara odaklanmaları gerektiğinin altını çizdi.