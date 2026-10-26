MGM yarın 10 il için kuvvetli yağış uyarısı yayımladı, Muğla turuncu kodlu uyarı aldı

MGM yarın 10 il için kuvvetli yağış uyarısı yayımladı, Muğla turuncu kodlu uyarı aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MGM, yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul dahil 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Muğla turuncu kodlu uyarı alırken diğer iller sarı kodlu; sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı tedbir istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.
MGM'nin yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, Muğla için turuncu, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı verildi.
Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA
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