Siemens, Liderlik Kadrosunu Uzatıyor

Ekonomi

Liderlik kadrosuna ilişkin kilit kararlar alan Siemens Denetim Kurulu, Başkan ve CEO Roland Busch'un sözleşmesinin, 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere beş yıl süreyle uzatıldığı duyurdu. Öte yandan Yönetim Kurulu üyesi ve Dijital Endüstriler CEO'su Cedrik Neike'nin de görev süresinin 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren 5 yıl daha uzatılmasının planlandığı bilgisi paylaşıldı.

Siemens AG Denetim Kurulu, Başkan ve CEO Roland Busch'un sözleşmesinin 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle uzatılmasını onayladı. Denetim Kurulu'nun kararı, mevcut Yönetim Kurulu'nun üç yıl üst üste rekor finansal performansa ve şirketin stratejik gelişimine öncülük ettiği bir ortamda Siemens'in öncü bir teknoloji şirketi olarak stratejisinin desteklendiğinin göstergesi olma niteliği taşıyor. Ayrıca, Denetim Kurulu'nun, Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Endüstriler CEO'su Cedrik Neike'nin sözleşmesini, mevcut sözleşmesinin yenileneceği Haziran 2025'ten itibaren 5 yıl süreyle uzatmayı planladığı açıklandı.

Zor dönemde iyi performans sergilendi

Alınan kararları değerlendiren Denetim Kurulu Başkanı Jim Hagemann Snabe, "Şirket, gücünü operasyonel uygulama ve teknoloji liderliği geçmişinden alan bir şirket. Ayrıca şirketimiz önümüzdeki süreçte büyüme ve başarıyı destekleyecek doğru stratejiye ve doğru liderlik kadrosuna sahip. Roland Busch, güçlü bir ekibe başarıyla liderlik etti ve etkileyici sonuçlar alındı. Roland, dinamik bir piyasada Siemens'in dönüşüm yolculuğuna adeta yön veriyor. Roland'ın müşteriler için dijitalleşmeyi ve sürdürülebilirliği hızlandırma ve tüm dünyada teknoloji aracılığıyla insanların yaşamlarını iyileştirme yönündeki sağlam hedeflerine ulaşmaya devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Denetim Kurulu'na teşekkür

Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Endüstriler CEO'su Cedrik Neike'nin sözleşmesinin uzatılması ile ilgili de konuşan Snabe, "Cedrik Neike ise bir yandan şirketin en büyük iş kolunun rol model lideri olarak müşteriler için güçlü bir etki oluşturup kazanma kültürünü şekillendirirken, bir yandan da endüstriyel otomasyon ve yazılımdaki liderliği sağlamlaştırarak dijital endüstrilerin dönüşümüne öncülük etti" ifadelerini kullandı.

Başkan ve CEO Roland Busch, "Şirket son 3,5 yılda öncü bir teknoloji şirketi olarak kayda değer başarı elde etti. Olağanüstü zamanlarda rekor performans gösterdik. İnovasyonlarımız müşterilerimizin dijital dönüşümlerinde ve sürdürülebilirlik dönüşümlerinde uzmanlık kazanmalarını sağlıyor. Müşterilerimiz için daha da fazla değer oluşturmak üzere ortaklıklarımızı genişletiyoruz" dedi.

Busch sözlerini şöyle tamamladı: "Şirket ekibini kararlılıkları ve özverileri için canı gönülden takdir ediyorum. Denetim Kurulu'na da bana güvendikleri için minnettarım. Bu büyük şirkete liderlik etmek benim için bir ayrıcalıktır." - İSTANBUL