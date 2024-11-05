Siemens\'ten Yangın Güvenliğine Stratejik Adım

Ekonomi

Siemens, satın alma sayesinde yangın söndürme portföyünü yüksek basınçlı su sisi teknolojisi ile genişletecek. Satın alma, şirketin ana endüstrilerde büyümesini desteklerken, sürdürülebilir yangın söndürme çözümlerine geçişi de hızlandıracak.

Siemens Akıllı Altyapılar, yangın söndürme teknolojisinde uzmanlaşmış ve Danimarka merkezli Danfoss Group'un bir yan kuruluşu olan Danfoss Fire Safety'yi satın almak için anlaşmaya vardı. Bu satın almanın büyümeyi artırması ve sürdürülebilir bir yangın güvenliği portföyü sunmaya geçişi hızlandırması bekleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, Siemens Akıllı Altyapılar Bölümü'ne bağlı Binalar İş Birimi altında faaliyet gösterecek olan Danfoss Yangın Güvenliği, bu portföy genişlemesi ile özellikle veri merkezleri, endüstriyel süreçler ve tüneller gibi hızlı büyüme gösteren sektörlere yönelik sürdürülebilir çözümler sunacak. Yeni teknoloji, yangın söndürme sistemlerinin çevreye zarar vermemesini ve etkin bir şekilde yangınları sona erdirmeyi sağlayacak. Böylece şirket müşterilerine daha yeşil ve daha güvenli seçenekler sunabilecek.

"Sürdürülebilirliğe güçlü bir adım"

Siemens Akıllı Altyapı Bölümü Binalar İş Birimi CEO'su Susanne Seitz, satın almanın şirketin yangın güvenliği alanında global platformdaki konumunu daha da güçlendireceğini belirterek şöyle konuştu: "Danfoss Yangın Güvenliği'ni bünyemize katmak, özellikle büyüme potansiyeli yüksek olan sektörlerde müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin bir şekilde yanıt vermemizi sağlayacak. Bu stratejik hamle, yangın söndürme pazarında sürdürülebilirliğe yönelik dönüşümü hızlandırmamız açısından da önemli bir adım".

"Sorunsuz bir geçiş sağlayacağız"

Danfoss Kurumsal M&A Kıdemli Başkan Yardımcısı Troels H. Petersen ise, bu iş kolunun Siemens bünyesinde büyüyeceğinden emin olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Şirket olarak önceliğimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için sorunsuz bir geçiş sunmak".

2019'dan beri Danfoss Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Danfoss Yangın Güvenliği, 125 çalışanı ile "A Siemens Business" adı altında faaliyetlerine devam edecek. Satın alma işleminin, onaylar sonrasında 2024 takvim yılının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. - İSTANBUL