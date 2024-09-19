Siemens Türkiye, 'En Mutlu İşyeri' Ödülünü Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Siemens Türkiye, 'En Mutlu İşyeri' Ödülünü Kazandı

Siemens Türkiye, \'En Mutlu İşyeri\' Ödülünü Kazandı

Siemens Türkiye, çalışanlarına sağladığı yan haklar ve uygulamalarla sektördeki liderliğini sürdürüyor.

19.09.2024 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek için bugünü dönüştüren Siemens Türkiye, insana verdiği değeri yenilikçi uygulamalarıyla vurguluyor. Happy Place to Work Ödülleri'nde 'Teknoloji' sektöründe 3 kez üst üste 'En Mutlu İşyeri' seçilen Siemens Türkiye, yapılan işin anlamı ve mutluluk kavramlarını önceliklendirirken değişen piyasa koşulları ve eğilimleri doğrultusunda sunduğu yan haklar ve ayrıcalıklarla da en kapsamlı toplam fayda paketini sunmayı hedefliyor.

Uzun yıllardır ülke ekonomisine katkı sunmayı ve istihdam oluşturmayı sürdüren Siemens Türkiye, çalışanlarına yönelik olarak hayata geçirdiği yan haklar uygulamaları ile de sektöründe öne çıkan şirketler arasında yer alıyor.

Şirketin İK alanında hayata geçirdiği uygulamalara yönelik bir açıklama yapan Siemens Türkiye İnsan ve Organizasyon Direktörü Aslı Kunur, "İnovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında sektör liderliğimizi devam ettirirken, İnsan ve Organizasyon uygulamalarımızla da sektörde öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Siemens Türkiye olarak insanı en kıymetli kaynağımız olarak görüyor, çalışma arkadaşlarımızın sağlığını, mutluluğunu ve iyi deneyimlerini ilk sırada tutuyoruz. Bu bağlamda hayata geçirdiğimiz birçok uygulama mevcut.

Şirket olarak ayrımcılık, zorbalık, psikolojik veya fiziksel tacizin olmadığı güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı için "İşyerinde Saygı Kültürü" adını verdiğimiz inisiyatifimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda bir politika ve manifesto hazırladık. Çalışma arkadaşlarımızı ve yöneticilerimizi düzenli olarak eğitime katıyor, farkındalıklarını artırıyoruz. Amacımız kişilerin birbirlerine saygıyla yaklaştığı, profesyonel bir çalışma ortamını sürekli olarak yaşatmak.

Yaşam boyu öğrenme, kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. Çalışanlarımız hem görev tanımları gereği hem de farklı alanlarda kendilerini geliştirmeleri amacıyla dijital eğitim platformumuz üzerinden Coursera, Linkedin Learning, HBR, Get Abstract gibi platformların içeriklerine erişim imkanına sahipler.

Teknik ve mesleki eğitimlerin yanı sıra ruh ve beden sağlığımız için de özel uygulamalarımız bulunuyor. Hem çalışanlarımızın hem de onlarla aynı evde yaşayan aile bireylerinin 7/24 yararlanabildiği danışmanlık hattımız mevcut. Buna ek olarak; yıllık bazda belirlenen bir grup çalışma arkadaşımıza sağlıklı bir hayat tarzını benimsemelerini ve bunu uzun vadede sürdürebilmelerini destekleyen 2 haftalık bir sağlıklı yaşam kampı fırsatı sunuyoruz.

Sahiplik kültürümüz en önemli değerlerimizden. Siemens'in tüm çalışanları yıllık olarak belirlenen 'Teklif Dönemi' içinde hazırlanmış özel bir platforma giriş yaparak, aylık yatırım tutarını kendileri belirleyerek Siemens hissedarı olabiliyor. 1 yıl hisseye yatırım yapan çalışanlar 2 yıllık bekleme süresi sonunda ise elindeki her 3 hisse için 1 bedelsiz hisse hak ediyor. Bunların yanı sıra, Siemens çalışanları, işveren katkılı bireysel emeklilik sisteminden faydalanıyor. Çalışanlar, kendi belirledikleri tutar üzerinden BES sistemine katkı yaparken şirketimiz de belli bir üst sınıra kadar aynı tutarda katkı sağlıyor.

Görev tanımları uygun olan çalışanlarımızın sadece yaz aylarında değil yılın tamamında hibrit, esnek veya uzaktan çalışma imkanına sahip olmasını global olarak kalıcı hale getirdik. Bu sayede çalışma arkadaşlarımız yıl boyu farklı ilden çalışma deneyimi yaşayabiliyor. Ayrıca, Cuma günleri mesaimizin 1 saat erken bitmesi ile çalışma arkadaşlarımızın iş-özel yaşam dengesini sağlamalarına destek oluyoruz.

Yasal babalık iznine ek olarak verdiğimiz ücretli izinle yeni baba olan çalışanlarımız 15 gün babalık izni kullanıyor. İlk öğretim çağında çocuğu olan Siemensli anne ve babalarımız okulların açıldığı ilk gününde izinli sayılıyor. 0-60 ay arasında çocuğu olan anne çalışanlarımız belli bir tutara kadar aylık kreş desteği alabiliyor. Herhangi bir ayrım yapmaksızın tüm çalışma arkadaşlarımıza özel sağlık sigortası paketi sunuyoruz.

Rekabetçi yan hak ve ayrıcalıklarımız ile çalışan bağlılığını, verimlilik ve motivasyonu artırmaya; çeşitliliği, fırsat eşitliğini ve kapsayıcılığı, ayrıca çalışma arkadaşlarımızın sağlık ve refahını desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Siemens, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siemens Türkiye, 'En Mutlu İşyeri' Ödülünü Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
08:15 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:47 Ermenistan’da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı Ermenistan'da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 16:19:56. #1.12#
SON DAKİKA: Siemens Türkiye, 'En Mutlu İşyeri' Ödülünü Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement