Siemens ve HD Hyundai'den Dijital Tersane İşbirliği - Son Dakika
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Siemens ve HD Hyundai'den Dijital Tersane İşbirliği

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Siemens ve HD Hyundai, gemi inşasında yapay zeka destekli dijital altyapı oluşturacak.

Siemens ve HD Hyundai, dünya genelinde artan gemi inşa talebine ve tersanelerin modernizasyon ihtiyacına yanıt vermek amacıyla yapay zeka destekli dijital tersane vizyonu kapsamında stratejik ortaklığını genişletti.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında HD Hyundai, Siemens Xcelerator endüstriyel yazılım ve otomasyon portföyünü benimseyecek. Anlaşmayla başta ABD olmak üzere birçok pazarda artan gemi inşa kapasitesi ve ileri üretim teknolojilerine yönelik talebin karşılanması hedefleniyor.

İki şirket, mühendislik, üretim, tedarik zinciri ve tersane operasyonlarını uçtan uca birbirine bağlayan entegre bir dijital altyapı oluşturacak. Altyapı sayesinde gemi inşasının tüm yaşam döngüsü boyunca yapay zeka destekli analizler, akıllı otomasyon ve veriye dayalı karar alma süreçleri desteklenecek.

Yeni dijital tersane yaklaşımının üretim süreçlerini hızlandırması, kaliteyi artırması ve yeniden işleme ihtiyacını azaltması öngörülüyor. Sistem, hem yeni kurulacak tersaneler hem de mevcut tesislerin üretimi kesintiye uğratmadan aşamalı olarak modernize edilmesini destekleyecek şekilde tasarlandı.

İşbirliği kapsamında Washington'da ABD-Kore Gemi İnşa Teknolojisi İşbirliği Merkezi'nin kurulması da desteklenecek. Merkez, gemi inşasında dijital dönüşüm alanında kamu, sanayi ve teknoloji paydaşları arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Siemens Xcelerator portföyündeki yazılım ve teknolojiler ise kontrollü veri paylaşımı, konfigürasyon yönetimi, dijital onay süreçleri, üretim görünürlüğü ve yaşam döngüsü izlenebilirliği gibi alanlarda tersanelere destek sağlayacak.

"Geleceğin ihtiyaçlarına uygun bir gemi inşa modeli oluşturmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen HD Kore Gemi Yapımı ve Açık Deniz Mühendislik Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hyung-kwan Kim, yapay zekanın yalnızca verimlilik sağlayan bir araç olmadığını, gemilerin tasarımını, inşasını ve işletimini yeniden şekillendiren dönüştürücü bir teknoloji olduğunu belirtti.

Kim, yapay zeka, dijital ikiz ve otomasyon teknolojilerini bağlantılı dijital tersane ortamına entegre ederek geleceğin ihtiyaçlarına uygun bir gemi inşa modeli oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Siemens ile ABD gemi inşa sektörünün modernizasyonuna ve rekabet gücüne katkı sağlarken, dünya genelindeki tersanelerin dijital dönüşümünü hızlandırmaya destek olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siemens AG Başkanı ve CEO'su Roland Busch da modern gemi üretiminde milyonlarca bileşenden oluşan karmaşık süreçlerin yönetilmesi gerektiğine dikkati çekti.

HD Hyundai ile genişletilen ortaklığın merkezinde Siemens Xcelerator'ın yer aldığını aktaran Busch, "Tersane genelinde veri, yazılım ve otomasyonu birbirine bağlayarak, endüstriyel yapay zeka için bir işletim sistemi inşa ediyor, gemi üreticilerinin kapasiteyi artırmasına, kaliteyi iyileştirmesine ve yeniden işleme ihtiyacını azaltmasına yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Hyundai, Siemens, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siemens ve HD Hyundai'den Dijital Tersane İşbirliği - Son Dakika

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